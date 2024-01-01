Альтернативы - Workplace
Spike
spikenow.com
Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.
Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
JustCall
justcall.io
JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.
Stackfield
stackfield.com
Высокозащищенное сотрудничество для бизнес-команд. Главным приоритетом Stackfields как немецкой платформы является защита данных европейских компаний с использованием наилучших возможных мер!
Stork
stork.ai
Рабочее пространство вашей команды, которое автоматически записывает и расшифровывает собрания. Stork — это голосовой и видеомессенджер с мощной функцией записи экрана для асинхронных презентаций. Меньше встреч. Больше никаких пропущенных встреч.
CommPeak
commpeak.com
Откройте для себя возможности CommPeak: вашего идеального облачного коммуникационного решения Компания CommPeak ставит перед собой задачу произвести революцию в облачных бизнес-коммуникациях, сделав их проще и доступнее, чем когда-либо прежде. Мы стремимся предоставить частным лицам и компаниям, под...
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и...
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab — это корпоративная платформа для совместной работы, которая обеспечивает безопасную и быструю связь, когда бы она вам ни потребовалась, где бы вы ни находились. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА - Все, что вам нужно, в одном месте - единое приложение для голосовой связи, видео, обмена сообщениям...
PhoneLiveStreaming
phonelive.io
PhoneLiveStreaming звонит пожилым людям и подключает их к прямой трансляции с помощью традиционного телефона при каждом ее запуске.
Voximplant
voximplant.com
Voximplant — это коммуникационная платформа как услуга. Она позволяет разработчикам добавлять функции связи в реальном времени (голос, видео и обмен сообщениями) в свои приложения без необходимости создания какой-либо серверной инфраструктуры. Архитектура Voximplant разработана для бессерверной рабо...
LoopUp
loopup.com
LoopUp — это решение для конференц-связи премиум-класса, которое позволяет легко проводить высококачественные удаленные встречи, обеспечивая при этом безопасность, необходимую корпоративным пользователям. Никакого обучения не требуется. Более 7000 компаний по всему миру доверяют LoopUp свои важные у...