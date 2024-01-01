Альтернативы - WorkOtter

Notion

Notion

notion.so

Notion — это приложение, предоставляющее такие компоненты, как базы данных, канбан-доски, вики, календари и напоминания. Пользователи могут подключать эти компоненты для создания собственных систем управления знаниями, ведения заметок, управления данными, управления проектами и т. д. Эти компоненты ...

Trello

Trello

trello.com

Trello — это веб-приложение для создания списков в стиле канбан, дочерняя компания Atlassian. Первоначально созданная Fog Creek Software в 2011 году, она была выделена в отдельную компанию в 2014 году, а затем продана Atlassian в январе 2017 года. Компания базируется в Нью-Йорке, США.

Jira

Jira

atlassian.com

Jira (JEE-rə) — это собственный продукт для отслеживания проблем, разработанный Atlassian, который позволяет отслеживать ошибки и гибко управлять проектами.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».

Airtable

Airtable

airtable.com

Airtable — это облачный сервис для совместной работы со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Ее основали в 2012 году Хоуи Лю, Эндрю Офстад и Эммет Николас. Airtable — это гибрид электронной таблицы и базы данных, обладающий функциями базы данных, но примененный к электронной таблице. Поля в таблице Airt...

Coda

Coda

coda.io

Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

Управление проектами максимально эффективно. Zoho Projects — это облачный инструмент управления проектами, который помогает вам планировать свою работу, эффективно отслеживать ее и сотрудничать с вашей командой, где бы они ни находились.

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

Smartsheet — это программное обеспечение как услуга (SaaS), предлагающее для совместной работы и управления работой, разработанное и продаваемое компанией Smartsheet Inc. Оно используется для назначения задач, отслеживания хода проекта, управления календарями, обмена документами и управления другой ...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

Инструмент управления проектами, который можно адаптировать к вашим процессам и помочь вам создавать отличные продукты. Отслеживайте проекты и задачи, используйте гибкие доски, планируйте спринты и релизы, храните базу знаний, работайте с отчетами и информационными панелями, создавайте рабочие проце...

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Битрикс24 — бесплатная (для малого бизнеса) платформа социального предпринимательства. Это единое рабочее пространство, которое обрабатывает множество аспектов повседневных операций и задач. Создайте свою собственную социальную сеть за считанные минуты!

Backlog

Backlog

backlog.com

Backlog — это универсальное программное обеспечение для управления проектами для всей вашей команды. Отслеживание проблем, хостинг Git и контроль версий, а также Wiki.

Linear

Linear

linear.app

Linear помогает оптимизировать программные проекты, спринты, задачи и отслеживание ошибок. Он создан для высокопроизводительных команд.

Podio

Podio

podio.com

Podio предоставляет веб-платформу для организации командного общения, бизнес-процессов, данных и контента в рабочих пространствах управления проектами в соответствии с потребностями проекта.

Nifty

Nifty

nifty.pm

Управляйте проектами, а не инструментами. Хватит переключаться между инструментами чатов, задач, документов, календаря и собраний — объедините свою команду и клиентов в одном простом, но мощном приложении.

Taiga

Taiga

taiga.io

Taiga — это платформа управления проектами для стартапов, а также гибких разработчиков и дизайнеров, которым нужен простой и красивый инструмент, делающий работу по-настоящему приятной.

Float

Float

float.com

Оценено программное обеспечение для управления ресурсами №1 на G2. Нам доверяют более 3000 ведущих команд мира для планирования своих проектов и рабочего времени. Бесплатная 30-дневная пробная версия.

Wrike

Wrike

wrike.com

Только платформа управления работой Wrike дает вашей команде полную прозрачность и контроль над всеми вашими задачами и проектами. Программное обеспечение для управления проектами никогда не было более удобным для совместной работы.

TeamGantt

TeamGantt

teamgantt.com

Попробуйте бесплатный инструмент для создания диаграмм Ганта от TeamGantt и создайте диаграмму Ганта онлайн за считанные минуты с помощью планирования перетаскиванием. Самый лучший и бесплатный навсегда — кредитная карта не требуется.

Adobe Workfront

Adobe Workfront

workfront.com

Управление работой. Создан для предприятия. Подключайтесь, сотрудничайте и выполняйте сложные рабочие процессы — где угодно.

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Больше бизнеса. Меньше хлопот. Управление клиентами, управление проектами и выставление счетов в одном удобном инструменте. Teamleader облегчает работу 11 000 малых и средних предприятий.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.

OpenProject

OpenProject

openproject.org

Программное обеспечение для управления проектами с открытым исходным кодом. Эффективное классическое, гибкое или гибридное управление проектами в безопасной среде.

MeisterTask

MeisterTask

meistertask.com

MeisterTask — самый интуитивно понятный инструмент для совместной работы и управления задачами в Интернете. Зарегистрируйтесь, пригласите свою команду и начните работать. Никакого обучения не требуется.

SmartTask

SmartTask

smarttask.io

SmartTask — лучший онлайн-инструмент для совместной работы, позволяющий управлять прогрессом вашей команды. Простой, но достаточно мощный для выполнения всех бизнес-операций. Отслеживайте задачи, проекты, взаимодействие с клиентами и оставайтесь на связи с прогрессом команды

Bordio

Bordio

bordio.com

Управляйте всеми своими задачами и событиями на одной доске. Bordio — это онлайн-программа для эффективного управления временем, планирования недели, отслеживания задач и планирования.

ProofHub

ProofHub

proofhub.com

ProofHub — это программное обеспечение для планирования проектов, в котором есть все инструменты, необходимые вашей команде для совместной работы быстрее. Нет платы за пользователя. Бесплатная пробная версия. Никакой кривой обучения.

GanttPRO

GanttPRO

ganttpro.com

✅ Зарегистрируйтесь бесплатно и создавайте диаграммы Ганта в онлайн-программе для создания диаграмм Ганта GanttPRO. Планируйте, создавайте задачи и графики и управляйте ими за считанные минуты. Быстрая регистрация.

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