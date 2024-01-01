Альтернативы - Workona
Desktop.com
desktop.com
Комплексное решение для удаленных или гибридных команд, а также органайзер цифровой жизни: централизованное рабочее пространство — это более разумный способ управления веб-ресурсами и несколькими командами, проектами или предприятиями в Интернете.
Basaas
basaas.com
С помощью Basaas вы можете обеспечить бесперебойную цифровую работу для каждого сотрудника, одновременно повышая производительность. Basaas включает в себя унифицированное и интегрированное цифровое рабочее место и управление задачами между приложениями для повышения вашей производительности. Вы мож...
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps объединяет интранет, общение и обучение в единую платформу, устраняя разрыв между настольными и нерабочими сотрудниками.
Huler
huler.io
Оптимизируйте и организуйте работу, жизнь и отдых. HulerHub — это цифровая панель запуска вашего программного обеспечения, веб-сайтов, ссылок, статей и внутренних систем, созданная для бизнеса и настроенная вами. Твоя работа. Твой путь.
AvePoint
avepoint.com
Сотрудничайте с уверенностью. AvePoint предоставляет самую передовую платформу для оптимизации операций SaaS и безопасного сотрудничества. Более 17 000 клиентов по всему миру полагаются на наши решения для модернизации цифровых рабочих мест в Microsoft, Google, Salesforce и других средах совместной ...