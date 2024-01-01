Альтернативы - Workhall
Firebase
firebase.google.com
Firebase — платформа, разработанная Google для создания мобильных и веб-приложений. Первоначально это была независимая компания, основанная в 2011 году. В 2014 году Google приобрела платформу, и теперь это их флагманское предложение для разработки приложений.
Retool
retool.com
Retool — это быстрый способ создания внутренних инструментов. Перетаскивайте наши стандартные блоки и подключайте их к своим базам данных и API, чтобы мгновенно создавать собственные инструменты. Подключается к Postgres, REST API, GraphQL, Firebase, Google Sheets и многим другим. Создано разработчик...
Zoho Creator
zoho.com
Для Творца внутри вас. Строить. Интегрируйте. Продлевать. Будущее работы – цифровое, и предприятия любого размера должны быстро трансформироваться. Zoho Creator — это платформа с низким кодированием, которая дает вам возможность сделать переход быстрым, безопасным и плавным — независимо от сложност...
Supabase
supabase.com
Альтернатива Firebase с открытым исходным кодом. Создайте бэкэнд менее чем за 2 минуты. Начните свой проект с базы данных Postgres, аутентификации, мгновенных API, подписок в реальном времени и хранилища.
Softr Studio
softr.io
Softr превращает ваши данные Airtable в красивый и мощный веб-сайт, веб-приложение или клиентский портал. Выберите шаблон или начните с нуля.
Draftbit
draftbit.com
Создавайте, настраивайте и запускайте мобильные приложения прямо в браузере. Исходный код включен.
Plasmic
plasmic.app
Визуальный конструктор для вашего технологического стека. Создавайте потрясающий визуальный контент и страницы, легко интегрируя отсутствие кода в свою кодовую базу. Разблокируйте свои команды и отправляйтесь молниеносно.
Quickbase
quickbase.com
Раскройте творческий потенциал своих команд, чтобы быстро улучшить любой процесс. Узнайте, почему тысячи лучших компаний мира доверяют Quickbase в объединении своих данных, процессов и людей. Попробуйте бесплатно!
BuildFire
buildfire.com
Самый мощный конструктор приложений для iOS и Android Мощный и простой в использовании конструктор мобильных приложений BuildFire позволяет создавать мобильные приложения для iOS и Android за небольшую часть времени и средств. Простой и интуитивно понятный конструктор приложений — кодирование не т...
Kissflow
kissflow.com
Люди, наиболее близкие к проблеме, знают, как ее решить лучше всего. Поэтому мы расширили возможности бизнес-лидеров с помощью Kissflow — платформы цифровых рабочих мест №1, которую используют более 10 000 клиентов в 160 странах. Сделайте свой путь цифровой трансформации умным и простым!
AppMaster
appmaster.io
AppMaster — это платформа нового поколения без программирования для автоматизации бизнес-процессов и создания собственных приложений для Интернета и мобильных устройств с генерацией кода.
AppsGeyser
appsgeyser.com
Создайте приложение и получайте до 1000 долларов ежемесячного пассивного дохода. Абсолютно бесплатно навсегда. Никаких ежемесячных платежей, комиссий или платных функций. Никаких навыков кодирования не требуется.
Caspio
caspio.com
Caspio — ведущая в мире платформа с низким кодированием для создания онлайн-приложений баз данных без программирования.
Mendix
mendix.com
Mendix — это самая быстрая и простая платформа с низким кодом, используемая предприятиями для разработки мобильных и веб-приложений в больших масштабах. Посетите, чтобы узнать больше и попробовать платформу бесплатно!
Knack
knack.com
Knack уже более десяти лет является пионером в области No Code, имея более 5000 клиентов, от малого и среднего бизнеса до крупнейших предприятий из списка Fortune 500. Knack дает возможность инноваторам, работающим каждый день, легко преодолевать критические бизнес-задачи. Используя интуитивно понят...
OutSystems
outsystems.com
OutSystems создает высокопроизводительные облачные платформы разработки с низким уровнем кода для дальновидных организаций в глобальном масштабе. Официально платформа номер один в мире для бескомпромиссных инноваций в области программного обеспечения. Пойдем.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie — самый мощный инструмент для создания мобильных приложений для iPhone, Android, iPad и Mobile Web. Создавайте, размещайте и создавайте приложения за считанные минуты.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer предоставляет самый простой способ создавать красивые электронные письма и целевые страницы с минимальными усилиями. Наши более 80 000 пользователей по всему миру, включая Airship, Keap, Netflix и Fidelity, создают адаптивный дизайн, от которого их аудитория не может насытиться. Unlayer пред...
Tadabase
tadabase.io
ПЛАТФОРМА БАЗ ДАННЫХ, СОЗДАННАЯ для 99%, работает как 1%. Сэкономьте тысячи долларов, часов и чашек кофе с помощью специальной базы данных без кода, которая поможет масштабировать ваш бизнес без стресса.
Ionic
ionic.io
Новый способ создания и доставки продуктов для мобильных устройств. Ionic меняет способ создания и доставки мобильных приложений. От нашего популярного мобильного SDK с открытым исходным кодом до ведущих в отрасли решений для мобильных CI/CD и микроинтерфейсов, Ionic помогает вам удовлетворить спро...
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ — это платформа для разработки приложений с низким уровнем кода от Deltecs InfoTech Pvt. Ltd., Мумбаи, Индия, которая помогает создавать внутренние инструменты и бизнес-приложения. Платформа обеспечивает многофункциональный вывод (мобильный и веб-интерфейс) с визуальными конструкторами, онла...
Back4App
back4app.com
Храните и запрашивайте реляционные данные в облаке. Сделайте его доступным через GraphQL и REST с помощью масштабируемого бэкэнда с открытым исходным кодом.
Superblocks
superblocks.com
Создайте мощные внутренние инструменты. Разработчики экономят сотни часов. Запросите любой источник данных. Подключите любой компонент пользовательского интерфейса. Автоматизируйте любой рабочий процесс. Запланируйте любую работу.
Quixy
quixy.com
Quixy — это облачная платформа цифровой трансформации No Code для управления бизнес-процессами (BPM) и автоматизации рабочих процессов. Quixy дает бизнес-пользователям без навыков программирования возможность создавать неограниченное количество приложений корпоративного уровня, используя простой диз...
Composable Prompts
composableprompts.com
Миссия Composable Prompts — революционизировать способ взаимодействия приложений с контентом. В то время как модели больших языков (LLM), такие как GPT, фундаментально изменили наше взаимодействие с текстовыми данными, Composable Prompts верит в необходимость сделать шаг вперед. Composable Prompts ...
Chatroll
chatroll.com
Chatwing предоставляет решения для встраивания чата на веб-сайт, в блог, в приложение, на платформу и на любую веб-страницу.
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks — это простая в использовании и мощная платформа для разработки приложений без кода. Он используется корпоративными организациями для автоматизации важных бизнес-процессов с помощью красивых приложений, выпускаемых с молниеносной скоростью. Благодаря визуальному интерфейсу с функцией пе...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) предоставляет программное обеспечение, которое позволяет организациям разрабатывать и развертывать критически важные приложения и опыт, а также эффективно управлять своими платформами данных, облачной и ИТ-инфраструктурой. Будучи опытным и надежным поставщиком, мы делаем жизн...
Bryj
bryj.ai
Благодаря SaaS-платформе на базе искусственного интеллекта Bryj обеспечивает невероятные комплексные возможности мобильных приложений быстрее, в рамках бюджета и с меньшими техническими ресурсами. Платформа Bryj предоставляет приложениям решение из одного источника, которое плавно соединяет корпорат...
Jitterbit
jitterbit.com
Подключите SaaS, локальные и облачные приложения, мгновенно внедряя аналитику в любой бизнес-процесс. Узнайте больше об интеграции API с Jitterbit.