Альтернативы - WorkClout

Azumuta

azumuta.com

Azumuta — ведущая платформа без кода для оцифровки операций вашего цеха. Оцифровав всю производственную документацию с помощью Azumuta, вы сможете легко создавать все свои файлы и управлять ими в одном месте. Забудьте о неуклюжем редактировании документов Word и Excel или использовании Sharepoint. С...