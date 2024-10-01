Альтернативы - WorkClout

MaintainX

MaintainX

getmaintainx.com

MaintenanceX — ведущее программное обеспечение для обслуживания и выполнения работ, разработанное специально для промышленных и пограничных команд. Мы помогаем компаниям оптимизировать операции по техническому обслуживанию, улучшить управление активами и расширить возможности сотрудников, предоставл...

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

SafetyCulture — это мобильная операционная платформа, которая дает вам знания, инструменты и процессы, необходимые для безопасной работы, соответствия более высоким стандартам и улучшения с каждым днем, предлагая лучший способ работы. То, что начиналось как приложение с цифровым контрольным списком,...

Thrive.App

Thrive.App

thrive.app

Компания Thrive.App, созданная в 2011 году, предоставляет приложения для общения и взаимодействия сотрудников, которые помогают организациям «активизировать» свои внутренние коммуникации. Наша интуитивно понятная система управления контентом позволяет любому сотруднику вашей организации взять на себ...

Nrby

Nrby

nrby.com

Nrby — это более разумный способ общения мобильных команд. Nrby, созданный ветеранами полевых операций с многолетним опытом, призван быть простым и интуитивно понятным для использования полевым персоналом, подрядчиками и менеджерами на мобильных устройствах, планшетах и ​​настольных компьютерах. При...

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. -Интерактивные синхронизированные в реальном времени процедуры для н...

Augmentir

Augmentir

augmentir.com

Умная цифровизация обеспечивает операционное совершенство Решение Augmentir для подключенных работников является признанным лидером в области технологий для операций на переднем крае. Ускорьте адаптацию сотрудников, сократите время достижения продуктивности, обеспечьте целевую переподготовку и пов...

Tulip

Tulip

tulip.co

Tulip, лидер в области передовых операций, помогает компаниям любого размера и из разных отраслей, включая сложное производство, фармацевтику и производство медицинского оборудования, оснащать своих сотрудников подключенными приложениями, что приводит к повышению качества работы, повышению эффективн...

Azumuta

Azumuta

azumuta.com

Azumuta — ведущая платформа без кода для оцифровки операций вашего цеха. Оцифровав всю производственную документацию с помощью Azumuta, вы сможете легко создавать все свои файлы и управлять ими в одном месте. Забудьте о неуклюжем редактировании документов Word и Excel или использовании Sharepoint. С...

Nvolve

Nvolve

nvolvegroup.com

Nvolve помогает компаниям, занимающимся производством, цепочками поставок и здравоохранением, ускорить путь к совершенствованию рабочей силы и операционной деятельности, отказываясь от бумажных рабочих инструкций, СОП и контрольных списков и обеспечивая улучшения в области устойчивого развития, прои...

DeepHow

DeepHow

deephow.com

DeepHow — это первое решение на базе искусственного интеллекта для сбора и обучения квалифицированных специалистов. По сути, это видеоплатформа и приложение для захвата, которое позволяет организациям фиксировать свои процессы на интеллектуальном устройстве, загружать их на платформу через облако, а...

Tervene

Tervene

tervene.com

Tervene обеспечивает операционное совершенство за счет цифровизации управленческой практики в сочетании с профессиональным коучингом. Объединив 6 инструментов управления в одном решении, Tervene поддерживает управление знаниями, проверку процессов, контроль операций, общение и решение проблем в заво...

QAD

QAD

qad.com

QAD — ведущий поставщик облачных решений нового поколения для производства и цепочки поставок. Чтобы добиться успеха в неспокойном мире, сталкивающемся с перебоями в поставках и колебаниями спроса, производители и цепочки поставок должны быстро реагировать на изменения и плавно оптимизировать гибкос...

vHive

vHive

vhive.ai

vHive — единственное программное решение, которое позволяет предприятиям развертывать автономные дроны-ульи для создания цифровых двойников своих активов. Чтобы узнать больше: www.vHive.ai или попробуйте@vHive.ai.

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