Альтернативы - WorkClout
MaintainX
getmaintainx.com
MaintenanceX — ведущее программное обеспечение для обслуживания и выполнения работ, разработанное специально для промышленных и пограничных команд. Мы помогаем компаниям оптимизировать операции по техническому обслуживанию, улучшить управление активами и расширить возможности сотрудников, предоставл...
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture — это мобильная операционная платформа, которая дает вам знания, инструменты и процессы, необходимые для безопасной работы, соответствия более высоким стандартам и улучшения с каждым днем, предлагая лучший способ работы. То, что начиналось как приложение с цифровым контрольным списком,...
Thrive.App
thrive.app
Компания Thrive.App, созданная в 2011 году, предоставляет приложения для общения и взаимодействия сотрудников, которые помогают организациям «активизировать» свои внутренние коммуникации. Наша интуитивно понятная система управления контентом позволяет любому сотруднику вашей организации взять на себ...
Nrby
nrby.com
Nrby — это более разумный способ общения мобильных команд. Nrby, созданный ветеранами полевых операций с многолетним опытом, призван быть простым и интуитивно понятным для использования полевым персоналом, подрядчиками и менеджерами на мобильных устройствах, планшетах и настольных компьютерах. При...
Epsilon3
epsilon3.io
Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. -Интерактивные синхронизированные в реальном времени процедуры для н...
Augmentir
augmentir.com
Умная цифровизация обеспечивает операционное совершенство Решение Augmentir для подключенных работников является признанным лидером в области технологий для операций на переднем крае. Ускорьте адаптацию сотрудников, сократите время достижения продуктивности, обеспечьте целевую переподготовку и пов...
Tulip
tulip.co
Tulip, лидер в области передовых операций, помогает компаниям любого размера и из разных отраслей, включая сложное производство, фармацевтику и производство медицинского оборудования, оснащать своих сотрудников подключенными приложениями, что приводит к повышению качества работы, повышению эффективн...
Azumuta
azumuta.com
Azumuta — ведущая платформа без кода для оцифровки операций вашего цеха. Оцифровав всю производственную документацию с помощью Azumuta, вы сможете легко создавать все свои файлы и управлять ими в одном месте. Забудьте о неуклюжем редактировании документов Word и Excel или использовании Sharepoint. С...
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve помогает компаниям, занимающимся производством, цепочками поставок и здравоохранением, ускорить путь к совершенствованию рабочей силы и операционной деятельности, отказываясь от бумажных рабочих инструкций, СОП и контрольных списков и обеспечивая улучшения в области устойчивого развития, прои...
DeepHow
deephow.com
DeepHow — это первое решение на базе искусственного интеллекта для сбора и обучения квалифицированных специалистов. По сути, это видеоплатформа и приложение для захвата, которое позволяет организациям фиксировать свои процессы на интеллектуальном устройстве, загружать их на платформу через облако, а...
Tervene
tervene.com
Tervene обеспечивает операционное совершенство за счет цифровизации управленческой практики в сочетании с профессиональным коучингом. Объединив 6 инструментов управления в одном решении, Tervene поддерживает управление знаниями, проверку процессов, контроль операций, общение и решение проблем в заво...
QAD
qad.com
QAD — ведущий поставщик облачных решений нового поколения для производства и цепочки поставок. Чтобы добиться успеха в неспокойном мире, сталкивающемся с перебоями в поставках и колебаниями спроса, производители и цепочки поставок должны быстро реагировать на изменения и плавно оптимизировать гибкос...
vHive
vhive.ai
vHive — единственное программное решение, которое позволяет предприятиям развертывать автономные дроны-ульи для создания цифровых двойников своих активов. Чтобы узнать больше: www.vHive.ai или попробуйте@vHive.ai.