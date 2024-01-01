Wordscope — это комплексный инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации процесса перевода документов. Он предлагает обширный набор функций для обеспечения качества и единообразия переводов. Инструмент использует нейронный машинный перевод для повышения производительности. Wordscope позволяет хранить и повторно использовать переводы в частной памяти переводов, предотвращая избыточность. Инклюзивная терминологическая база данных помогает поддерживать согласованность между различными типами контента и медиа. Инструмент также использует общедоступную память переводов, которая позволяет использовать переводы с официальных многоязычных веб-сайтов. Другие функции включают в себя инструмент сравнения версий для обеспечения точности исходного текста, инструменты контроля качества для обнаружения ошибок и списки синонимов для улучшения стиля. Это позволяет совместно использовать проект между несколькими переводчиками, обеспечивая универсальность для крупномасштабных работ. Инструмент поддерживает широкий выбор языков. В дополнение к своим техническим возможностям, Wordscope предназначен для удаленного доступа, что позволяет выполнять переводы из любого места на MAC или ПК. В целом, Wordscope представляет собой комплексное решение для профессиональных переводчиков, направленное на повышение производительности и доходов.

Веб-сайт: pro.wordscope.com

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