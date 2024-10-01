Альтернативы - Wooclap
Google Slides
google.com
Google Slides — это программа для презентаций, входящая в состав бесплатного офисного веб-пакета, предлагаемого Google в рамках службы Google Drive. Служба также включает в себя Google Docs и Google Sheets, текстовый процессор и электронные таблицы соответственно. Google Slides доступен в виде веб-п...
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
Сотрудничайте бесплатно с помощью онлайн-версии Microsoft PowerPoint. Сохраняйте презентации в OneDrive. Поделитесь ими с другими и одновременно работайте вместе. Microsoft PowerPoint — это программа для презентаций, созданная Робертом Гаскинсом и Деннисом Остином в компании-разработчике программно...
VEED
veed.io
VEED — это универсальная платформа для компаний, которые хотят масштабировать видеопроизводство. Клиенты из более чем 200 стран, занимающиеся маркетингом, продажами, обучением и разработкой, а также социальными сетями, создают видео в 30 раз быстрее, чем когда-либо прежде. VEED дает вашей команде в...
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
Создавайте и делитесь интерактивными отчетами, презентациями, личными историями и многим другим. Sway — это простое в использовании цифровое приложение для создания интерактивных отчетов, презентаций, личных историй и многого другого. Встроенный механизм проектирования позволяет создавать профессион...
Quizizz
quizizz.com
Используйте приложение Quizizz, чтобы узнавать что угодно и где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых викторинах, заданиях и презентациях — лично или удаленно. Quizizz ежемесячно используют более 20 миллионов человек в школах, дома и офисы по всему миру.
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote — это приложение для презентаций, разработанное Apple Inc. как часть пакета повышения производительности iWork. Версия 10 Keynote для Mac, последнее крупное обновление, была выпущена в марте 2020 года. 27 января 2010 года Apple анонсировала новую версию Keynote. для iPad с совершенно новым с...
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...
HeyGen
heygen.com
Профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом можно создавать, просто печатая, щелкая и перетаскивая, вот и все! Благодаря беспрецедентному опыту настройки и персонализации, более 100 реалистичных ИИ-аватаров HeyGen могут стать вашим привлекательным представителем, говорящим на более чем...
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai — это онлайн-конструктор презентаций, который позволяет легко создавать потрясающие презентации за считанные минуты. Он содержит сотни интеллектуальных слайдов, созданных с помощью искусственного интеллекта, поэтому пользователи могут представлять идеи эффектно, но эффективно. Платформ...
Kahoot! Create
kahoot.com
Создайте свои собственные кахуты и узнайте что-то новое! Кахут! приносит волшебство обучения для студентов, учителей, офисных супергероев, любителей викторин и тех, кто учится на протяжении всей жизни. Кахут! — это игровая обучающая платформа, которая ежегодно привлекает и развлекает более 1 миллиа...
Zoho Show
zoho.com
Zoho Show позволяет вам создавать, сотрудничать, представлять, транслировать и публиковать презентации более разумным способом. Сделайте так, чтобы ваши идеи нашли отклик: Show обеспечивает чистый и понятный дизайн интерфейса, позволяющий вашим историям занять центральное место. Сосредоточьтесь на с...
Prezi
prezi.com
Prezi — венгерская компания по разработке программного обеспечения для презентаций, основанная в 2009 году с офисами в Будапеште, Сан-Франциско и Риге. По состоянию на апрель 2018 года у Prezi было более 100 миллионов пользователей, которые создали более 325 миллионов публичных презентаций, которые ...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Презентация никогда не была менее напряженной и легкой! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общатьс...
Seesaw
seesaw.me
Seesaw пользуется доверием и любовью 25 миллионов преподавателей, студентов и семей по всему миру и является единственной платформой для начального обучения, которая предлагает набор отмеченных наградами инструментов, ресурсов и учебных программ для учителей, позволяющих им проводить радостное и инк...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — это рейтинговая платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта. Тысячи компаний используют его для создания видеороликов на 120 языках, экономя до 80% своего времени и бюджета. Нам доверяют Accenture, BBC, Google, Amazon и другие компании. Создавайте видеоролики...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — это ведущая платформа визуальных коммуникаций, которая позволяет каждому за считанные минуты создавать профессионально выглядящие и привлекательные видеоролики и презентации без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка ...
Renderforest
renderforest.com
Renderforest — это универсальная платформа для брендинга, предлагающая пользователям лучшие онлайн-инструменты для создания высококачественных видеороликов, графического дизайна, логотипов, макетов и веб-сайтов с минимальными затратами времени и усилий. Начните процесс создания с помощью онлайн-конс...
Slidesgo
slidesgo.com
Slidesgo, подразделение компании Freepik, было создано в 2019 году с четкой целью: сделать дизайн легко редактируемых и высококачественных шаблонов Google Slides и Powerpoint, как визуально, так и тематически, доступным для всех типов аудитории. Мы помогаем людям экономить время с помощью профессион...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart — это интуитивно понятная и простая в использовании платформа визуальных коммуникаций для создания визуальных эффектов и перепрофилирования видео. Его инфографика, презентации, флаеры, плакаты и средства создания отчетов помогают коммуникаторам рассказывать истории, которые имеют значение...
Unstop
unstop.com
Unstop (ранее Dare2Compete) Unstop (формально Dare2Compete) предоставляет студентам и специалистам во всех областях возможность взаимодействовать с институтами и компаниями, участвуя и соревнуясь в интеллектуальных геймифицированных мероприятиях, таких как инновации и кейсы, хакатоны, викторины, би...
Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...
Prezo
prezo.ai
PrezoPage — универсальный инструмент, который помогает создавать презентации, документы и веб-сайты с использованием искусственного интеллекта. Эта технология, основанная на искусственном интеллекте, в первую очередь функционирует как комплексная презентационная среда, предназначенная для улучшения ...
PresentationAI
presentations.ai
ChatGPT для презентаций. Создавайте красиво оформленные презентации за считанные минуты. Presentations.ai — это средство для создания презентаций с поддержкой искусственного интеллекта, которое позволяет создавать колоды из простых подсказок, файлов Word или PDF, видеороликов Youtube, подробных опис...
Socrative Student
socrative.com
Учащиеся делятся своим пониманием, отвечая на формирующие оценочные вопросы в различных форматах: викторины, быстрые опросы, выездные билеты и космические гонки. Как только учащиеся запустят приложение Socrative Student, им будет предложено присоединиться к учительской с помощью уникального кода учи...
Vyond
vyond.com
Экспертные результаты без усилий. Создавайте увлекательные видеоролики за считанные секунды. Vyond — это платформа для создания видео на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет возможности студии видеопроизводства — от написания сценария до готового видео — прямо у вас под рукой. Испол...
Gradescope
gradescope.com
Gradescope — это платформа оценивания, преобразующая бумагу в цифровую форму, которая значительно улучшает рабочие процессы оценивания и обратной связи, предлагает гибкие решения для оценки и предоставляет ценную информацию. Только Gradescope поддерживает рабочие процессы цифрового оценивания для бу...
Pitch
pitch.com
Pitch — это программное обеспечение для совместных презентаций, предназначенное для современных команд. Благодаря фокусу на совместной работе в реальном времени, интеллектуальных рабочих процессах и интуитивно понятных функциях дизайна, Pitch позволяет командам быстро и приятно создавать и проводить...
Decktopus
decktopus.com
Откройте для себя будущее презентаций с помощью Decktopus AI — универсального программного обеспечения для презентаций, основанного на передовой технологии искусственного интеллекта. Благодаря созданным AI контурам, содержимому слайдов, изображениям, значкам, элементам слайдов и даже примечаниям к с...
Toddle
toddleapp.com
Ваш партнер по обучению теперь с искусственным интеллектом. В Toddle мы революционизируем методы работы учителей. С Toddle AI мы делаем гигантский шаг вперед в своем стремлении предоставить всем учителям инструменты, необходимые для предоставления прогрессивного образования, готового к будущему.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Преобразование текста в видео на основе генеративного искусственного интеллекта и вас. Rephrase Studio — это платформа для преобразования текста в видео, которая устраняет сложность производства видео и позволяет создавать профессионально выглядящие видеоролики с цифровым аватаром за считанные мину...