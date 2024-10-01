Альтернативы - Wooclap

Google Slides

Google Slides

google.com

Google Slides — это программа для презентаций, входящая в состав бесплатного офисного веб-пакета, предлагаемого Google в рамках службы Google Drive. Служба также включает в себя Google Docs и Google Sheets, текстовый процессор и электронные таблицы соответственно. Google Slides доступен в виде веб-п...

Microsoft PowerPoint Online

Microsoft PowerPoint Online

microsoft.com

Сотрудничайте бесплатно с помощью онлайн-версии Microsoft PowerPoint. Сохраняйте презентации в OneDrive. Поделитесь ими с другими и одновременно работайте вместе. Microsoft PowerPoint — это программа для презентаций, созданная Робертом Гаскинсом и Деннисом Остином в компании-разработчике программно...

VEED

VEED

veed.io

VEED — это универсальная платформа для компаний, которые хотят масштабировать видеопроизводство. Клиенты из более чем 200 стран, занимающиеся маркетингом, продажами, обучением и разработкой, а также социальными сетями, создают видео в 30 раз быстрее, чем когда-либо прежде. VEED дает вашей команде в...

Microsoft Sway

Microsoft Sway

sway.cloud.microsoft

Создавайте и делитесь интерактивными отчетами, презентациями, личными историями и многим другим. Sway — это простое в использовании цифровое приложение для создания интерактивных отчетов, презентаций, личных историй и многого другого. Встроенный механизм проектирования позволяет создавать профессион...

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Используйте приложение Quizizz, чтобы узнавать что угодно и где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых викторинах, заданиях и презентациях — лично или удаленно. Quizizz ежемесячно используют более 20 миллионов человек в школах, дома и офисы по всему миру.

iCloud Keynote

iCloud Keynote

icloud.com

Keynote — это приложение для презентаций, разработанное Apple Inc. как часть пакета повышения производительности iWork. Версия 10 Keynote для Mac, последнее крупное обновление, была выпущена в марте 2020 года. 27 января 2010 года Apple анонсировала новую версию Keynote. для iPad с совершенно новым с...

Genially

Genially

genial.ly

Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...

HeyGen

HeyGen

heygen.com

Профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом можно создавать, просто печатая, щелкая и перетаскивая, вот и все! Благодаря беспрецедентному опыту настройки и персонализации, более 100 реалистичных ИИ-аватаров HeyGen могут стать вашим привлекательным представителем, говорящим на более чем...

Beautiful.ai

Beautiful.ai

beautiful.ai

Beautiful.ai — это онлайн-конструктор презентаций, который позволяет легко создавать потрясающие презентации за считанные минуты. Он содержит сотни интеллектуальных слайдов, созданных с помощью искусственного интеллекта, поэтому пользователи могут представлять идеи эффектно, но эффективно. Платформ...

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Создайте свои собственные кахуты и узнайте что-то новое! Кахут! приносит волшебство обучения для студентов, учителей, офисных супергероев, любителей викторин и тех, кто учится на протяжении всей жизни. Кахут! — это игровая обучающая платформа, которая ежегодно привлекает и развлекает более 1 миллиа...

Zoho Show

Zoho Show

zoho.com

Zoho Show позволяет вам создавать, сотрудничать, представлять, транслировать и публиковать презентации более разумным способом. Сделайте так, чтобы ваши идеи нашли отклик: Show обеспечивает чистый и понятный дизайн интерфейса, позволяющий вашим историям занять центральное место. Сосредоточьтесь на с...

Prezi

Prezi

prezi.com

Prezi — венгерская компания по разработке программного обеспечения для презентаций, основанная в 2009 году с офисами в Будапеште, Сан-Франциско и Риге. По состоянию на апрель 2018 года у Prezi было более 100 миллионов пользователей, которые создали более 325 миллионов публичных презентаций, которые ...

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Презентация никогда не была менее напряженной и легкой! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общатьс...

Seesaw

Seesaw

seesaw.me

Seesaw пользуется доверием и любовью 25 миллионов преподавателей, студентов и семей по всему миру и является единственной платформой для начального обучения, которая предлагает набор отмеченных наградами инструментов, ресурсов и учебных программ для учителей, позволяющих им проводить радостное и инк...

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia — это рейтинговая платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта. Тысячи компаний используют его для создания видеороликов на 120 языках, экономя до 80% своего времени и бюджета. Нам доверяют Accenture, BBC, Google, Amazon и другие компании. Создавайте видеоролики...

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon — это ведущая платформа визуальных коммуникаций, которая позволяет каждому за считанные минуты создавать профессионально выглядящие и привлекательные видеоролики и презентации без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка ...

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest — это универсальная платформа для брендинга, предлагающая пользователям лучшие онлайн-инструменты для создания высококачественных видеороликов, графического дизайна, логотипов, макетов и веб-сайтов с минимальными затратами времени и усилий. Начните процесс создания с помощью онлайн-конс...

Slidesgo

Slidesgo

slidesgo.com

Slidesgo, подразделение компании Freepik, было создано в 2019 году с четкой целью: сделать дизайн легко редактируемых и высококачественных шаблонов Google Slides и Powerpoint, как визуально, так и тематически, доступным для всех типов аудитории. Мы помогаем людям экономить время с помощью профессион...

Piktochart

Piktochart

piktochart.com

Piktochart — это интуитивно понятная и простая в использовании платформа визуальных коммуникаций для создания визуальных эффектов и перепрофилирования видео. Его инфографика, презентации, флаеры, плакаты и средства создания отчетов помогают коммуникаторам рассказывать истории, которые имеют значение...

Unstop

Unstop

unstop.com

Unstop (ранее Dare2Compete) Unstop (формально Dare2Compete) предоставляет студентам и специалистам во всех областях возможность взаимодействовать с институтами и компаниями, участвуя и соревнуясь в интеллектуальных геймифицированных мероприятиях, таких как инновации и кейсы, хакатоны, викторины, би...

Visme

Visme

visme.co

Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...

Prezo

Prezo

prezo.ai

PrezoPage — универсальный инструмент, который помогает создавать презентации, документы и веб-сайты с использованием искусственного интеллекта. Эта технология, основанная на искусственном интеллекте, в первую очередь функционирует как комплексная презентационная среда, предназначенная для улучшения ...

PresentationAI

PresentationAI

presentations.ai

ChatGPT для презентаций. Создавайте красиво оформленные презентации за считанные минуты. Presentations.ai — это средство для создания презентаций с поддержкой искусственного интеллекта, которое позволяет создавать колоды из простых подсказок, файлов Word или PDF, видеороликов Youtube, подробных опис...

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

Учащиеся делятся своим пониманием, отвечая на формирующие оценочные вопросы в различных форматах: викторины, быстрые опросы, выездные билеты и космические гонки. Как только учащиеся запустят приложение Socrative Student, им будет предложено присоединиться к учительской с помощью уникального кода учи...

Vyond

Vyond

vyond.com

Экспертные результаты без усилий. Создавайте увлекательные видеоролики за считанные секунды. Vyond — это платформа для создания видео на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет возможности студии видеопроизводства — от написания сценария до готового видео — прямо у вас под рукой. Испол...

Gradescope

Gradescope

gradescope.com

Gradescope — это платформа оценивания, преобразующая бумагу в цифровую форму, которая значительно улучшает рабочие процессы оценивания и обратной связи, предлагает гибкие решения для оценки и предоставляет ценную информацию. Только Gradescope поддерживает рабочие процессы цифрового оценивания для бу...

Pitch

Pitch

pitch.com

Pitch — это программное обеспечение для совместных презентаций, предназначенное для современных команд. Благодаря фокусу на совместной работе в реальном времени, интеллектуальных рабочих процессах и интуитивно понятных функциях дизайна, Pitch позволяет командам быстро и приятно создавать и проводить...

Decktopus

Decktopus

decktopus.com

Откройте для себя будущее презентаций с помощью Decktopus AI — универсального программного обеспечения для презентаций, основанного на передовой технологии искусственного интеллекта. Благодаря созданным AI контурам, содержимому слайдов, изображениям, значкам, элементам слайдов и даже примечаниям к с...

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Ваш партнер по обучению теперь с искусственным интеллектом. В Toddle мы революционизируем методы работы учителей. С Toddle AI мы делаем гигантский шаг вперед в своем стремлении предоставить всем учителям инструменты, необходимые для предоставления прогрессивного образования, готового к будущему.

Rephrase.ai

Rephrase.ai

rephrase.ai

Преобразование текста в видео на основе генеративного искусственного интеллекта и вас. Rephrase Studio — это платформа для преобразования текста в видео, которая устраняет сложность производства видео и позволяет создавать профессионально выглядящие видеоролики с цифровым аватаром за считанные мину...

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