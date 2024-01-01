Wonderslide

Wonderslide

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Веб-сайт: wonderslide.com

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Wonderslide — это средство для создания презентаций на базе искусственного интеллекта, которое предлагает быстрый и простой способ создания потрясающих презентаций. С помощью Wonderslide пользователи могут загружать свои черновики слайдов, а дизайнер с искусственным интеллектом, работающий на основе нейронной сети, быстро находит идеальный дизайн для их презентации. Готовая презентация готова к скачиванию всего за несколько секунд. Одной из ключевых особенностей Wonderslide является простота внесения изменений в дизайн или цветовую схему слайда всего одним щелчком мыши. AI-дизайнер берет на себя все необходимые настройки, избавляя пользователей от необходимости выполнять ненужные настройки. Инструмент также позволяет настраивать и брендировать, позволяя пользователям выбирать цвета, шрифты и стили, соответствующие брендбуку их компании, а также добавлять логотип на все слайды. Дружеское взаимодействие — еще одно преимущество Wonderslide, поскольку оно без проблем работает с файлами PowerPoint и Google Slides. ИИ-дизайнер упорядочивает и выравнивает все элементы, возвращая файл, который пользователи могут редактировать при необходимости. Wonderslide популярен среди профессионалов средних и малых компаний, которые хотят сэкономить время на разработке презентаций и сосредоточиться на более важных задачах. Это особенно полезно для таких людей, как торговые представители, менеджеры по персоналу и специалисты по маркетингу, которые не могут тратить много времени на дизайн. Инструмент предлагает бесплатный пробный период на 7 дней, в течение которого пользователи могут обрабатывать неограниченное количество черновых файлов и предварительно просматривать дизайн. Wonderslide также предлагает гибкие тарифные планы, включая годовой план со скидкой 40% и ежемесячный план, предоставляющий пользователям полный доступ ко всем функциям. Также доступны корпоративные планы, предлагающие варианты настройки в соответствии с конкретными потребностями компаний. В будущем Wonderslide планирует улучшить композицию слайдов с помощью таблиц, диаграмм и схем, а также создавать впечатляющие графики и диаграммы на основе пользовательских данных. Пользователям рекомендуется делиться своими отзывами с командой для постоянного улучшения.

Веб-сайт: wonderslide.com

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