Альтернативы - Wobb

Aggero Software

aggero.io

Aggero анализирует для вас тысячи часов видеоконтента со всех основных социальных сетей. Он использует технологию искусственного интеллекта для извлечения уникальной и актуальной информации о видео, такой как данные о настроениях аудитории, уровне вовлеченности и главных моментах для упоминаний брен...