WizyChat

WizyChat

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Веб-сайт: wizy.chat

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WizyChat is an AI-powered chatbot platform that allows businesses to create custom chatbots trained on their own data. Some of the key features and capabilities include: * Drag-and-drop visual builder to design chatbots without coding * Hybrid approach that combines business logic with AI flexibility * Ability to automatically cover customer journey touchpoints like marketing, sales, and support * Integration with over 30 popular tools and platforms like Intercom, Zendesk, Zapier, and more * Smart web crawler that can extract text data even from JavaScript-heavy websites * Support for over 95 languages and the ability to create powerful AI knowledge bases * Personalized onboarding help, friendly pricing, and no credit card required to get started
Категории:
Business
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: wizy.chat

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Альтернативы

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

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Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

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Zoho SalesIQ

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