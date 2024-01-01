Wized

Wized

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: wized.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Wized - build complex web applications in Webflow with No-Code. Wized enables you to use Webflow as the front-end for your web app and natively integrate your website with popular databases or with any database that has a REST API. Wized empowers you to build custom login functionality, Stripe payment flows, complex user interactions, and lots more!

Веб-сайт: wized.com

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