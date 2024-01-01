Альтернативы - Witful
Notion
notion.so
Notion — это приложение, предоставляющее такие компоненты, как базы данных, канбан-доски, вики, календари и напоминания. Пользователи могут подключать эти компоненты для создания собственных систем управления знаниями, ведения заметок, управления данными, управления проектами и т. д. Эти компоненты ...
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote — это программа для создания заметок, предназначенная для сбора информации в свободной форме и многопользовательской совместной работы. Он собирает заметки пользователей, рисунки, вырезки с экрана и аудиокомментарии. Заметками можно делиться с другими пользователями OneNote через И...
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
Evernote
evernote.com
Evernote — это приложение, предназначенное для ведения заметок, их организации, управления задачами и архивирования. Он разработан корпорацией Evernote со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, Калифорния. Приложение позволяет пользователям создавать заметки, которые могут представлять собой текст, рисунки, ...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
Notebook
zoho.com
Самое красивое приложение для создания заметок на всех устройствах.
Milanote
milanote.com
Milanote — это простой в использовании инструмент для организации ваших идей и проектов на визуальных досках. Добавляйте заметки, изображения, ссылки и файлы, систематизируйте их визуально и делитесь ими со своей командой.
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes — это приложение для личных заметок, которое отличается непревзойденной простотой, сквозным шифрованием, мощными расширениями и приложениями с открытым исходным кодом.
RemNote
remnote.com
Универсальный инструмент для мышления и обучения. Конечно, это инструмент для заметок. Но есть также карточки, PDF-файлы, обратные ссылки и многое другое, которые помогут вам учиться, оставаться организованными и думать.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...
Simplenote
simplenote.com
Simplenote — приложение для создания заметок с поддержкой Markdown. Помимо кросс-платформенных приложений, к нему можно получить доступ через большинство веб-браузеров. Simplenote имеет внешний доступный API, позволяющий писать другие клиенты: виджет Dashboard macOS DashNote; nvPY, кроссплатформенны...
FuseBase
nimbusweb.me
Превратите информационный хаос из множества источников в организованное рабочее место. Предоставьте себе или своей команде возможность выполнять задачи быстрее, с меньшим количеством итераций и совещаний.
Spike
spikenow.com
Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.
Craft
craft.do
Созданный с нуля для цифровых устройств, Craft возвращает удовольствие от письма. Craft — это инструмент для создания красивых документов и заметок, а также для обмена своими мыслями. Всем, что вы создаете в Craft, можно поделиться одним нажатием. Craft поддерживает встроенную уценку, обратные ссыл...
Lark
larksuite.com
Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.
GoodNotes
goodnotes.com
Записывайте, формируйте и делитесь своими идеями с помощью самой любимой в мире цифровой бумаги. Первые три блокнота бесплатны.
Scrintal
scrintal.com
Как будто у Миро и Обсидиана родился ребенок. Организуйте и соедините свои атомарные заметки, используя метод Зеттелькастена. Смотрите все свои мысли в одном месте и легко делитесь ими.
Toodledo
toodledo.com
Toodledo — популярный и мощный онлайн-инструмент для повышения производительности. Управляйте своим списком дел, делайте заметки, отслеживайте привычки и организуйте идеи в схемы и списки.
Notejoy
notejoy.com
Мощное приложение для заметок для отдельных лиц и команд. Быстрый, сосредоточенный, всегда синхронизированный. Notejoy доступен на Mac, ПК, iOS, Android и в Интернете. Бесплатная регистрация.
MeisterNote
meisternote.com
MeisterNote — красивое, интуитивно понятное программное обеспечение для документирования, которое помогает командам совместно писать и систематизировать информацию. Используйте впечатляющие возможности создания и редактирования контента, а также интуитивно понятные функции совместной работы, чтобы п...
Bordio
bordio.com
Управляйте всеми своими задачами и событиями на одной доске. Bordio — это онлайн-программа для эффективного управления временем, планирования недели, отслеживания задач и планирования.
Typed
typed.do
Простое в использовании рабочее пространство, которое преобразует разрозненную информацию в ваши знания.
Hive
hive.com
Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.
Supernotes
supernotes.app
Самый быстрый способ делать заметки и сотрудничать с друзьями. Создавайте заметки с помощью Markdown, LaTeX, изображений, смайлов и многого другого. Начните бесплатно!
Scrapbox
scrapbox.io
Добавляйте заметки, код и проводите исследования молниеносно. Все укладывается в сеть идей, которую легко использовать в любом масштабе. Попробуйте это в одиночку или с группой для государственных и частных проектов.
Slite
slite.com
Slite — это простой инструмент, который помогает всей вашей компании организоваться и согласовываться.
Rewatch
rewatch.com
Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Ваш бизнес растет, когда растут ваши люди. Мы считаем, что успех вашего бизнеса (и нашего) зависит от людей. Благодаря нашему проверенному набору бизнес-инструментов мы будем направлять вашу команду и бизнес к последовательному росту.