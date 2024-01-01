Блог о стиле жизни, созданный и курируемый Кейт Арендс, посвященный интерьерам и декору, здоровью и благополучию, развитию карьеры и отношениям. Вы также найдете советы о том, куда поехать, поесть или сделать покупки. Wit and Delight — это дом для тех из нас, кто хочет создать полноценную жизнь. Мы рассказываем истории, которые не только хотим услышать, но и должны услышать.

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