Wiser Media — это умная социальная библиотека, посвященная культуре и технологиям. Он предлагает платформу, на которой пользователи могут находить и получать доступ к тщательно подобранным подкастам, видео, статьям и информационным бюллетеням, рекомендованным сообществом, обучающимся на протяжении всей жизни. Контент персонализируется по вкусу пользователя, обеспечивая индивидуальный опыт. Платформа не только помогает пользователям сохранять и систематизировать цифровой контент, но и способствует созданию сообщества учащихся, которые собираются вместе, чтобы находить тщательно подобранный высококачественный контент и учиться друг у друга. Он направлен на борьбу с информационной перегрузкой за счет использования интеллектуальных функций с поддержкой искусственного интеллекта для преобразования ссылок на статьи, подкасты, видео, информационные бюллетени и аудиокниги в библиотеку с разделами. Это позволяет пользователям создавать свои собственные коллекции контента, что упрощает поиск соответствующих материалов и доступ к ним. Wiser Media пропагандирует идею кураторства как акта щедрости, а не как недемократического или элитарного подхода. Он подчеркивает важность обмена тем, что пользователи любят и находят вдохновляющим. Платформа предназначена для удовлетворения потребностей любознательных людей и сообществ, которые стремятся систематизировать знания и визуализировать свои интеллектуальные занятия. Его цель — предоставить пользователям централизованный центр для доступа и изучения разнообразного контента в одном месте. Wiser Media — это проект Wiser Media Labs, компании, которая ценит отзывы и запросы пользователей. Платформа базируется в Лондоне и работает под авторскими правами Вероятно Медья АШ.

Веб-сайт: wisermedia.com

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