Wikimapia — это редактируемая онлайн-карта, на которой можно описать любое место на Земле. Или просто просматривайте карту, обнаруживая множество уже отмеченных мест.

Веб-сайт: wikimapia.org

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