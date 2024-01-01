Альтернативы - Widget Board

Excalidraw

Excalidraw

excalidraw.com

Excalidraw — это инструмент виртуальной доски для совместной работы, который позволяет легко создавать эскизы диаграмм, напоминающие нарисованные от руки.

Whimsical

Whimsical

whimsical.com

Общайтесь визуально со скоростью мысли — с помощью блок-схем для совместной работы, каркасов, стикеров и ассоциативных карт.

Miro

Miro

miro.com

Miro — это онлайн-платформа для совместной работы с доской, которая позволяет распределенным командам эффективно работать вместе: от мозгового штурма с использованием цифровых стикеров до планирования и управления гибкими рабочими процессами.

Excalidraw+

Excalidraw+

excalidraw.com

Excalidraw — это инструмент виртуальной доски для совместной работы, который позволяет легко создавать эскизы диаграмм, напоминающие нарисованные от руки. В Excalidraw+, независимо от того, являетесь ли вы компанией или частным лицом, вы можете создать рабочее пространство, в котором сможете управл...

diagrams.net

diagrams.net

diagrams.net

Diagrams.net — это программное обеспечение для создания диаграмм с открытым исходным кодом, которое можно развертывать в Интернете, на настольных компьютерах и в контейнерах. Ранее draw.io

Lucid

Lucid

lucid.app

Lucid — единственный пакет для визуальной совместной работы, который дает командам возможность перейти от воображения будущего к его созданию.

Moqups

Moqups

moqups.com

Moqups — это оптимизированное и интуитивно понятное веб-приложение, которое помогает вам создавать каркасы, макеты, диаграммы и прототипы и совместно работать над ними — для любого типа проекта.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

Создавайте UML-диаграммы, блок-схемы, каркасы и многое другое. Наше бесплатное программное обеспечение для создания диаграмм и онлайн-инструменты для создания диаграмм улучшают сотрудничество и общение.

Creately

Creately

creately.com

Программное обеспечение для визуального рабочего пространства для совместной работы над мозговым штурмом, планированием, выполнением и анализом проектов. Совместная работа в режиме реального времени, бесконечный холст и мощные возможности построения диаграмм.

Wondershare EdrawMax

Wondershare EdrawMax

edrawmax.com

EdrawMax — это универсальный инструмент для создания диаграмм, который может создавать более 280 типов диаграмм, таких как блок-схемы, организационные диаграммы, инфографика, диаграммы Ганта, P&ID и т. д.

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

Простой и мощный конструктор блок-схем.

Sketch Web

Sketch Web

sketch.com

Sketch — это универсальная платформа для цифрового дизайна с инструментами для совместной работы, прототипирования и передачи задач разработчикам. Начните бесплатно.

Cloudcraft

Cloudcraft

cloudcraft.co

Визуализируйте свою среду AWS в виде диаграмм изометрической архитектуры. Объединяйте блоки для EC2, ELB, RDS и многого другого. Подключите свою действующую среду AWS.

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix — это онлайн-доска для совместной работы, которая объединяет различные инструменты для повышения эффективности команды и свободы воображения команды.

Zen Flowchart

Zen Flowchart

zenflowchart.com

Самый простой конструктор блок-схем. Создавайте блок-схемы за несколько кликов с помощью Zen Flowchart, самого простого средства создания блок-схем.

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

Программное обеспечение онлайн-диаграмм для создания и безопасного обмена блок-схемами, каркасами, моделями UML, сетевыми диаграммами и многим другим. Более 2,5 миллионов пользователей. Начните с бесплатной учетной записи!

ProcessOn

ProcessOn

processon.com

Бесплатная онлайн-схема и ментальная карта Профессиональный и мощный инструмент для рисования, который поддерживает онлайн-сотрудничество нескольких людей в режиме реального времени и может использоваться для рисования различных графических изображений, таких как диаграммы прототипов, UML, BPMN и д...

Aha!

Aha!

aha.io

Войдите в свой Aha! Рабочее пространство. Еще нет аккаунта? Подпишитесь на бесплатную 30-дневную пробную версию программного обеспечения для дорожных карт №1 в мире.

Kumu

Kumu

kumu.io

Осмыслите свой беспорядочный мир. Kumu позволяет легко организовывать сложные данные в карты взаимосвязей, на которые приятно смотреть и которые приятно использовать.

IcePanel

IcePanel

icepanel.io

IcePanel — это SaaS-инструмент, позволяющий техническим командам совместно работать над проектированием архитектуры программного обеспечения. Мы используем визуальный подход, связанный с ресурсами реального мира, предназначенный для технических и нетехнических людей.

StoriesOnBoard

StoriesOnBoard

storiesonboard.com

Инструмент управления продуктами и идеями для гибких проектов. Двусторонняя интеграция с Trello, JIRA, GitHub, Pivotal Tracker в режиме реального времени. Попробуйте StoriesOnBoard бесплатно.

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

Простая и мощная платформа визуального UX. Создавайте карты сайта, пользовательские потоки и каркасы, чтобы обеспечить более эффективное UX-планирование и веб-разработку. FlowMapp позволяет командам вместе планировать и разрабатывать цифровые возможности в режиме реального времени и в одном месте. ⚙...

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Сила вашей организации заключается в ваших людях и отношениях, которые они формируют. Используйте Pingboard, чтобы воссоединить своих людей.

Allo

Allo

allo.io

Встречайте свое первое удаленное рабочее место. В буквальном смысле поймите всех на одной волне. Попрощайтесь с утомительным текстовым общением. Попробуйте общение, развитое — более интерактивное, захватывающее и веселое. Новый способ сотрудничества с вашей командой. Доска, видеоконференции, докуме...

Samepage

Samepage

samepage.io

Войдите в Samepage и сотрудничайте со своей командой в режиме реального времени. Общайтесь, делитесь файлами, назначайте задачи, управляйте проектами и многое другое.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite позволяет вам легко создавать профессионально выглядящие чертежи на iPad, планшете Android или устройстве Windows за считанные минуты, а затем автоматически генерировать критерии, рассчитывать затраты и прибыль и даже создавать выигрышное предложение на основе этих рисунков, и все это при ра...

Custellence

Custellence

custellence.com

Мы считаем, что эмпатия является самым важным конкурентным преимуществом для любой организации. Миссия Custellence — способствовать большей эмпатии внутри организаций, предлагая лучший инструмент для создания клиентоориентированных изменений. Custellence — это самый простой в использовании инструмен...

Rarchy

Rarchy

rarchy.com

Rarchy предлагает набор инструментов для планирования веб-сайтов, включая визуальные карты сайта и потоки пользователей, предназначенные для агентств и команд. Основным продуктом является наш бесплатный визуальный редактор карты сайта, который позволяет вам создавать карту сайта с нуля или импортиро...

Querychart

Querychart

querychart.io

Querychart — это бесплатное веб-приложение, позволяющее пользователям легко создавать блок-схемы с использованием данных, устраняя необходимость рисования вручную. Благодаря пользовательскому интерфейсу, аналогичному Excel, пользователи вводят данные непосредственно в электронную таблицу для создани...

Zen UML

Zen UML

zenuml.com

ZenUML — это многоплатформенное решение в виде диаграммы как кода для диаграмм последовательности, блок-схем* и многого другого.

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