Альтернативы - Widewail

MemoryFox

memoryfox.io

MemoryFox — это платформа, которая помогает некоммерческим маркетологам собирать, систематизировать и делиться мощным информационным контентом, полученным от их сообщества доноров, волонтеров, сотрудников и бенефициаров миссии. Всего за несколько минут вы можете создавать и публиковать фирменные кам...