Whydonate

Whydonate

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: whydonate.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Whydonate в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Whydonate is the best personal crowdfunding site & global fundraising platform that connects good causes with donors all over the world. It is the best peer to peer fundraising platform for nonprofits, individuals causes, schools, startups, NGO’s, charities and community groups to collect donations. Whydonate charges 0% platform costs and no subscription costs. Online Fundraising features: 1. Global Fundraising 2. Custom Branding 3. Recurring Donations 4. Peer to peer fundraising Whydonate's Products: 1. Online fundraising platform 2. Donation button plugin for WordPress 3. Collectin Digital Collection Box In addition to your own network, reach 300,000+ donors and 1,000,000+ visitors a month on Whydonate, so let's start.

Веб-сайт: whydonate.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Whydonate, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

CauseVox

CauseVox

causevox.com

Give Lively

Give Lively

givelively.org

Txt2Give

Txt2Give

txt2give.co

Swell Fundraising

Swell Fundraising

swellfundraising.com

RallyUp

RallyUp

rallyup.com

Ggiv

Ggiv

qgiv.com

Handbid

Handbid

handbid.com

Ketto

Ketto

ketto.org

Crowdfunder UK

Crowdfunder UK

crowdfunder.co.uk

OneCause

OneCause

onecause.com

Fundly

Fundly

fundly.com

Donorhut

Donorhut

donorhut.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности