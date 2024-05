WhoIsHostingThis.com — это инструмент для веб-мастеров, который позволяет вам узнать, какой веб-хостинг использует тот или иной веб-сайт. Большинство инструментов для веб-мастеров сталкиваются с одним простым вопросом: кто на самом деле является хостингом веб-сайта? Например, NetCraft.com может создать у вас впечатление, что хостинг HostGator.com принадлежит The Planet. Очевидно, это не так – его хостингом является HostGator! - но они арендуют место в дата-центре The Planet. Знание настоящего веб-хостинга неоценимо, если вам нужно в срочном порядке подать жалобу DMCA, документы о клевете или сообщить о DDoS-атаке. WhoIsHostingThis.com использует несколько источников данных для предоставления более точных результатов, а также предоставляет обзоры брендов веб-хостинга, инструмент сравнения хостинга и службу удаления DMCA. Об этом инструменте писали в New York Times, LifeHacker и Download Squad. Он также используется правительством Великобритании и Ассоциацией старших офицеров полиции Великобритании для отслеживания хостов веб-сайтов.

Веб-сайт: whoishostingthis.com

