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WhoIsHostingThis.com — это инструмент для веб-мастеров, который позволяет вам узнать, какой веб-хостинг использует тот или иной веб-сайт.
Большинство инструментов для веб-мастеров сталкиваются с одним простым вопросом: кто на самом деле является хостингом веб-сайта?
Например, NetCraft.com может создать у вас впечатление, что хостинг HostGator.com принадлежит The Planet. Очевидно, это не так – его хостингом является HostGator! - но они арендуют место в дата-центре The Planet.
Знание настоящего веб-хостинга неоценимо, если вам нужно в срочном порядке подать жалобу DMCA, документы о клевете или сообщить о DDoS-атаке.
WhoIsHostingThis.com использует несколько источников данных для предоставления более точных результатов, а также предоставляет обзоры брендов веб-хостинга, инструмент сравнения хостинга и службу удаления DMCA.
Об этом инструменте писали в New York Times, LifeHacker и Download Squad.
Он также используется правительством Великобритании и Ассоциацией старших офицеров полиции Великобритании для отслеживания хостов веб-сайтов.
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