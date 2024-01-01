Альтернативы - Whereby
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — это платформа для общения и совместной работы, которая сочетает в себе чат на рабочем месте, видеоконференции, хранилище файлов и интеграцию приложений. Служба интегрируется с офисным пакетом повышения производительности по подписке Office 365 и включает расширения, которые можно и...
Google Meet
meet.google.com
Google Meet (ранее известный как Hangouts Meet) — это сервис видеосвязи, разработанный Google. Это одно из двух приложений, которые заменяют Google Hangouts (второе — Google Chat). Google планировал начать прекращение поддержки Google Hangouts в октябре 2019 года.
Skype
skype.com
Skype — это телекоммуникационное приложение, которое специализируется на видеочате и голосовых вызовах между компьютерами, планшетами, мобильными устройствами, консолью Xbox One и умными часами через Интернет. Skype также предоставляет услуги обмена мгновенными сообщениями. Пользователи могут переда...
Slack
slack.com
Slack — это собственная платформа делового общения, разработанная американской компанией-разработчиком программного обеспечения Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, включая постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частные группы и прямой обмен сообщениями.
Zoho Cliq
zoho.com
Оптимизируйте общение в команде, чтобы продвинуть работу вперед. Zoho Cliq упрощает общение в вашей команде благодаря организованным беседам, легкодоступной информации и подключению к любимым инструментам.
TeamViewer Web
teamviewer.com
Удаленная поддержка, как никогда раньше. Все, что вам нужно, на одной платформе. Откройте для себя удобство и безопасность работы с совершенно новым TeamViewer.
Element
element.io
Element — это безопасное приложение для групповых видеомессенджеров с расширенными настройками конфиденциальности группового чата, функциями командного общения и повышения производительности при работе из дома с использованием открытой сети Matrix. Совместная работа с надежным сквозным шифрованием. ...
Spike
spikenow.com
Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.
Zoho Meeting
zoho.com
Программное обеспечение для веб-конференций для ваших онлайн-встреч и вебинаров. Zoho Meeting — это безопасная онлайн-платформа для встреч и решение для вебинаров. Поскольку мир переходит на удаленную работу, безопасность и конфиденциальность онлайн-приложений, особенно программного обеспечения для...
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — бесплатная (для малого бизнеса) платформа социального предпринимательства. Это единое рабочее пространство, которое обрабатывает множество аспектов повседневных операций и задач. Создайте свою собственную социальную сеть за считанные минуты!
Lark
larksuite.com
Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
Gather
gather.town
Gather — это пространство для видеозвонков, которое позволяет нескольким людям параллельно вести отдельные разговоры, входя и выходя из этих разговоров так же легко, как и в реальной жизни.
Free Conference Call
freeconferencecall.com
FreeConferenceCall.com обеспечивает аудиоконференции HD, совместное использование экрана и видеоконференции с участием до 1000 участников. Создать бесплатный аккаунт.
Amazon Chime
chime.aws
Amazon Chime позволяет пользователям встречаться и общаться в Интернете, а Amazon Chime SDK позволяет разработчикам добавлять в свои приложения возможности совместной работы с аудио и видео.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra предоставляет серверное и клиентское программное обеспечение с открытым исходным кодом для обмена сообщениями и совместной работы. Чтобы узнать больше, посетите https://www.zimbra.com.
crowdcast
crowdcast.io
Там, где собирается мир. Охватывайте, вовлекайте и развивайте свое сообщество с помощью онлайн-мероприятий.
GoTo
goto.com
GoTo — это унифицированная коммуникационная платформа, которая включает в себя решения для видеоконференций, вебинаров и телефонных систем по одной низкой цене. Узнайте больше сегодня.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise позволяет поставщикам технологических услуг быстрее достигать своих целей с помощью отмеченной наградами технологии MSP и пакета программного обеспечения для управления ИТ.
Ring4
ring4.com
Доступная и простая онлайн-телефонная система для бизнеса. Настройте свой рабочий номер телефона за 30 секунд и звоните, отправляйте текстовые сообщения и проводите видеоконференции в облаке. Попрощайтесь с дорогостоящими дополнительными SIM-картами, тарифными планами передачи данных и стационарными...
JioMeet
jio.com
Приложение для видеоконференций — JioMeet — лучшее и бесплатное приложение для совместной работы и видеозвонков, которое предлагает такие функции, как поддержка WebRTC и многое другое. Скачать сейчас!
8x8 Work
8x8.com
Благодаря работе 8x8 вы можете общаться с клиентами и коллегами, где бы вы ни находились. Естественный переход от телефонного звонка к чату и совместному использованию экрана.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
Ringover
ringover.com
Установите мощную платформу звонков, интегрированную с вашей CRM, доступную на ПК и смартфонах, и получайте номера по всему миру.
Moxo
moxo.com
Рабочие пространства взаимодействия Moxo используются ведущими компаниями по всему миру для оптимизации миллионов B2B-проектов от регистрации учетных записей до управления учетными записями.
Dolby.io
dolby.io
Высококачественное аудио и видео. Присоединяйтесь к многочисленным разработчикам, предприятиям и создателям, обращающимся к API-интерфейсам Dolby.io для создания высококачественных решений для связи, потоковой передачи и мультимедиа, которые меняют качество обслуживания клиентов, обеспечивают эффект...
Sessions.us
sessions.us
Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.
Ryver
ryver.com
Делайте больше и экономьте деньги, сотрудничая со всей командой В ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ. Групповой чат + диспетчер задач + голосовые и видеозвонки. Начните бесплатно сегодня!
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans — мировой лидер в области облачных видеоконференций. Легко и безопасно проводите видеозвонки, вебинары, конференц-звонки и онлайн-встречи.
ClickMeeting
clickmeeting.com
Войдите в свою панель учетной записи ClickMeeting. Войдите, используя свой адрес электронной почты, Office 365 или Facebook.