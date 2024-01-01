What Font Is

What Font Is

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Веб-сайт: whatfontis.com

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Инструмент Font Finder от What Font Is — это решение на базе искусственного интеллекта, которое позволяет пользователям идентифицировать шрифты на любом изображении. Инструмент может похвастаться каталогом, содержащим более 900 000 проиндексированных шрифтов, которые могут быть как коммерческими, так и бесплатными. Пользователи могут просто загрузить изображение и выбрать нужный шрифт, а AI Font Finder отобразит более 60 похожих шрифтов, которые можно загрузить или купить. Инструмент использует продвинутый искусственный интеллект для распознавания шрифтов в 90% случаев, а в остальных 10% ошибок обычно причиной являются изображения низкого качества. Система способна обнаруживать шрифты независимо от издателя, производителя или производителя, позволяя пользователям искать конкретный недостающий шрифт в источниках, предоставленных клиентом, или определять шрифт, который они считают визуально привлекательным. Инструмент предоставляет удобный интерфейс, в котором загруженное изображение можно обрезать, оптимизировать и ввести для получения результатов. Инструмент Font Finder также включает в себя дополнительные функции, такие как генератор веб-шрифтов, редактор изображений для разделения букв и регулировки яркости, а также функцию поиска по цене для фильтрации шрифтов по их стоимости. Инструмент Font Finder подходит для дизайнеров, маркетологов и всех, кто регулярно работает со шрифтами и нуждается в точном и надежном способе идентификации шрифтов. Благодаря большой базе данных шрифтов и продвинутой системе искусственного интеллекта Font Finder считается одним из лучших инструментов для поиска шрифтов.

Веб-сайт: whatfontis.com

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