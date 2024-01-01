Альтернативы - Weet
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и транс...
Loom
loom.com
Записывайте и делитесь видеосообщениями вашего экрана, камеры или того и другого. Быстрее, чем набирать электронное письмо или встречаться вживую. Бесплатное использование на Mac, Windows, Chrome, iOS и Android.
Descript
descript.com
Записывайте, транскрибируйте, редактируйте, микшируйте, сотрудничайте и совершенствуйте свои аудио и видео с помощью Descript. Скачать бесплатно →.
Synthesia
synthesia.io
Создавайте видео с искусственным интеллектом, просто вводя текст. Простой в использовании, дешевый и масштабируемый. Создавайте интересные видеоролики с участием докладчиков — прямо из браузера.
Dropbox DocSend
docsend.com
Попробуйте нашу безопасную платформу для обмена документами бесплатно. Мгновенно узнавайте, когда документы открываются и какие страницы читаются.
Zight
zight.com
Программное обеспечение для записи экрана CloudApp для Mac и ПК. Записывайте видео, веб-камеру, GIF-файлы, делайте снимки экрана и мгновенно делитесь ими в облаке.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Преобразование текста в видео на основе генеративного искусственного интеллекта и вас. Rephrase Studio — это платформа для преобразования текста в видео, которая устраняет сложность производства видео и позволяет создавать профессионально выглядящие видеоролики с цифровым аватаром за считанные мину...
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — это платформа для создания аудио и видео на базе искусственного интеллекта, которая помогает профессиональным и любительским подкастерам создавать, редактировать и распространять подкасты производственного качества за считанные секунды. Миссия компании — демократизировать доступ к телеве...
Rewatch
rewatch.com
Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.
Cincopa
cincopa.com
Cincopa — это фото- и видеохостинг, предлагающий различные варианты дизайна для слайд-шоу, фотогалерей, видеоплееров, решений для частного видеохостинга и многого другого.
Grain
grain.com
Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.
Hippo Video
hippovideo.io
Ведущая в категории платформа для обмена видеосообщениями, которую предпочитают команды, работающие с клиентами.
Panopto
panopto.com
Panopto — компания-разработчик программного обеспечения, которая предоставляет программное обеспечение для записи лекций, скринкастинга, потокового видео и управления видеоконтентом, которое часто используется в средах электронного обучения. Компания была основана как дочернее предприятие Университе...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Китченере, Онтарио, которая создает программное обеспечение для размещения и анализа производительности видео. Компания была основана в мае 2010 года.
Vowel
vowel.com
Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.
Allego
allego.com
Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.
Sendspark
sendspark.com
Подключайтесь к клиентам с помощью видео. Увеличивайте вовлеченность. Стройте человеческие отношения. Увеличьте конверсию электронной почты.
Claap
claap.io
МЕНЬШЕ ВСТРЕЧ. БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ. Записывайте быстрые видеоролики с экрана, получайте контекстную обратную связь и принимайте решения. Современный способ объединить гибридные команды.
OneMob
onemob.com
Представляем OneMob — идеальную универсальную платформу для создания, обмена и отслеживания красивых микросайтов за считанные секунды! Занимаетесь ли вы продажами, маркетингом, успехом клиентов или создателем контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы расширить охват и привлечь больше внимани...
BombBomb
bombbomb.com
Получите лучшие результаты быстро и легко, добавляя видео в любое электронное письмо.
Gan AI
gan.ai
Компании используют Myna для создания персонализированных видео и делятся ими с пользователями в любой точке взаимодействия, через специальную целевую страницу или веб-перехватчики.
Dubb
dubb.com
Мировая платформа видеокоммуникаций, ориентированная на продажи – видео для себя
Tolstoy
gotolstoy.com
Начните общаться с клиентами лицом к лицу.
mmhmm OOO
ooo.mmhmm.app
Создайте захватывающий видео-опыт вместе с другом. Другие приложения для видеозвонков заставляют вас выбирать между вашим лицом и тем, на что вы смотрите. С ООО вы можете снимать то, что происходит перед вами, и делиться своей реакцией в реальном времени на одном экране, так что вы будете в центре с...
Quickpage
quickpage.io
Quickpage — это инструмент для отслеживания продаж, который увеличивает вовлеченность на 200 %. Видео-электронная почта и текстовые сообщения — это будущее продаж.
Covideo
covideo.com
Записывайте, отправляйте и отслеживайте видеоэлектронные письма и текстовые сообщения за считанные минуты. Избавьтесь от шума с помощью Covideo — простого решения, созданного для более эффективного охвата.
StoryXpress
storyxpress.co
StoryXpress — это облачная видеоплатформа для бизнеса. Создание видео, персонализация, хостинг и аналитика в любом масштабе для стимулирования маркетинга и продаж.
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal (ранее Screencast-O-Matic) предоставляет интуитивно понятные, эффективные инструменты и услуги для совместного создания и обмена видео, которые просты в использовании каждому, включая программу записи экрана, захват экрана, видеоредактор и услуги видеохостинга. ScreenPal — это незаменимое ...
Trainn
trainn.co
Платформа обучения клиентов для современных команд. Создавайте видеоролики о продуктах и интерактивные руководства, базу знаний и Академию с тестами и сертификатами — и все это без зависимости от дизайна и разработчиков.
vidREACH
vidreach.io
vidREACH позволяет вам использовать передовые технологии и видеоплатформу для улучшения многих аспектов вашего бизнеса.