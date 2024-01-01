Альтернативы - Weet

mmhmm OOO

ooo.mmhmm.app

Создайте захватывающий видео-опыт вместе с другом. Другие приложения для видеозвонков заставляют вас выбирать между вашим лицом и тем, на что вы смотрите. С ООО вы можете снимать то, что происходит перед вами, и делиться своей реакцией в реальном времени на одном экране, так что вы будете в центре с...