Альтернативы - Weet

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и транс...

Loom

Loom

loom.com

Записывайте и делитесь видеосообщениями вашего экрана, камеры или того и другого. Быстрее, чем набирать электронное письмо или встречаться вживую. Бесплатное использование на Mac, Windows, Chrome, iOS и Android.

Descript

Descript

descript.com

Записывайте, транскрибируйте, редактируйте, микшируйте, сотрудничайте и совершенствуйте свои аудио и видео с помощью Descript. Скачать бесплатно →.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Создавайте видео с искусственным интеллектом, просто вводя текст. Простой в использовании, дешевый и масштабируемый. Создавайте интересные видеоролики с участием докладчиков — прямо из браузера.

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Попробуйте нашу безопасную платформу для обмена документами бесплатно. Мгновенно узнавайте, когда документы открываются и какие страницы читаются.

Zight

Zight

zight.com

Программное обеспечение для записи экрана CloudApp для Mac и ПК. Записывайте видео, веб-камеру, GIF-файлы, делайте снимки экрана и мгновенно делитесь ими в облаке.

Rephrase.ai

Rephrase.ai

rephrase.ai

Преобразование текста в видео на основе генеративного искусственного интеллекта и вас. Rephrase Studio — это платформа для преобразования текста в видео, которая устраняет сложность производства видео и позволяет создавать профессионально выглядящие видеоролики с цифровым аватаром за считанные мину...

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

Podcastle — это платформа для создания аудио и видео на базе искусственного интеллекта, которая помогает профессиональным и любительским подкастерам создавать, редактировать и распространять подкасты производственного качества за считанные секунды. Миссия компании — демократизировать доступ к телеве...

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

Cincopa — это фото- и видеохостинг, предлагающий различные варианты дизайна для слайд-шоу, фотогалерей, видеоплееров, решений для частного видеохостинга и многого другого.

Grain

Grain

grain.com

Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Ведущая в категории платформа для обмена видеосообщениями, которую предпочитают команды, работающие с клиентами.

Panopto

Panopto

panopto.com

Panopto — компания-разработчик программного обеспечения, которая предоставляет программное обеспечение для записи лекций, скринкастинга, потокового видео и управления видеоконтентом, которое часто используется в средах электронного обучения. Компания была основана как дочернее предприятие Университе...

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard — компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Китченере, Онтарио, которая создает программное обеспечение для размещения и анализа производительности видео. Компания была основана в мае 2010 года.

Vowel

Vowel

vowel.com

Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.

Allego

Allego

allego.com

Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.

Sendspark

Sendspark

sendspark.com

Подключайтесь к клиентам с помощью видео. Увеличивайте вовлеченность. Стройте человеческие отношения. Увеличьте конверсию электронной почты.

Claap

Claap

claap.io

МЕНЬШЕ ВСТРЕЧ. БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ. Записывайте быстрые видеоролики с экрана, получайте контекстную обратную связь и принимайте решения. Современный способ объединить гибридные команды.

OneMob

OneMob

onemob.com

Представляем OneMob — идеальную универсальную платформу для создания, обмена и отслеживания красивых микросайтов за считанные секунды! Занимаетесь ли вы продажами, маркетингом, успехом клиентов или создателем контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы расширить охват и привлечь больше внимани...

BombBomb

BombBomb

bombbomb.com

Получите лучшие результаты быстро и легко, добавляя видео в любое электронное письмо.

Gan AI

Gan AI

gan.ai

Компании используют Myna для создания персонализированных видео и делятся ими с пользователями в любой точке взаимодействия, через специальную целевую страницу или веб-перехватчики.

Dubb

Dubb

dubb.com

Мировая платформа видеокоммуникаций, ориентированная на продажи – видео для себя

Tolstoy

Tolstoy

gotolstoy.com

Начните общаться с клиентами лицом к лицу.

mmhmm OOO

mmhmm OOO

ooo.mmhmm.app

Создайте захватывающий видео-опыт вместе с другом. Другие приложения для видеозвонков заставляют вас выбирать между вашим лицом и тем, на что вы смотрите. С ООО вы можете снимать то, что происходит перед вами, и делиться своей реакцией в реальном времени на одном экране, так что вы будете в центре с...

Quickpage

Quickpage

quickpage.io

Quickpage — это инструмент для отслеживания продаж, который увеличивает вовлеченность на 200 %. Видео-электронная почта и текстовые сообщения — это будущее продаж.

Covideo

Covideo

covideo.com

Записывайте, отправляйте и отслеживайте видеоэлектронные письма и текстовые сообщения за считанные минуты. Избавьтесь от шума с помощью Covideo — простого решения, созданного для более эффективного охвата.

StoryXpress

StoryXpress

storyxpress.co

StoryXpress — это облачная видеоплатформа для бизнеса. Создание видео, персонализация, хостинг и аналитика в любом масштабе для стимулирования маркетинга и продаж.

ScreenPal

ScreenPal

screenpal.com

ScreenPal (ранее Screencast-O-Matic) предоставляет интуитивно понятные, эффективные инструменты и услуги для совместного создания и обмена видео, которые просты в использовании каждому, включая программу записи экрана, захват экрана, видеоредактор и услуги видеохостинга. ScreenPal — это незаменимое ...

Trainn

Trainn

trainn.co

Платформа обучения клиентов для современных команд. Создавайте видеоролики о продуктах и ​​интерактивные руководства, базу знаний и Академию с тестами и сертификатами — и все это без зависимости от дизайна и разработчиков.

vidREACH

vidREACH

vidreach.io

vidREACH позволяет вам использовать передовые технологии и видеоплатформу для улучшения многих аспектов вашего бизнеса.

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