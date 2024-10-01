Альтернативы - Webnode
Canva
canva.com
Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фото...
Webflow
webflow.com
Webflow — это платформа визуальной веб-разработки, которая позволяет людям проектировать, создавать и запускать полностью индивидуальные веб-сайты без написания кода. Объединив инструменты дизайна, анимации, управления контентом, маркетинга и электронной коммерции в единую платформу, Webflow дает во...
Wix
wix.com
Уверенно создавайте и масштабируйте свой онлайн-бизнес с помощью Wix. Благодаря молниеносной веб-производительности, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуре вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет в рабочем состоянии. И с Wix вы получаете гораздо больше, чем просто кон...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com — это платформа для самостоятельной публикации, популярная для ведения блогов и других работ. Он принадлежит и управляется Automattic, Inc. Он работает на модифицированной версии WordPress. Этот веб-сайт предоставляет бесплатный хостинг блогов для зарегистрированных пользователей и фин...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. — американский публичный регистратор интернет-доменов и веб-хостинговая компания со штаб-квартирой в Скоттсдейле, штат Аризона, зарегистрированная в штате Делавэр. По состоянию на июнь 2020 года у GoDaddy более 20 миллионов клиентов и более 7000 сотрудников по всему миру. Компания извес...
Squarespace
squarespace.com
Squarespace, Inc. — частная американская компания, базирующаяся в Нью-Йорке. Он предоставляет программное обеспечение как услугу для создания и хостинга веб-сайтов, а также позволяет пользователям использовать готовые шаблоны веб-сайтов и элементы перетаскивания для создания и изменения веб-страниц....
Hostinger
hostinger.com
Выберите решение для веб-хостинга и создайте идеальный веб-сайт! От общего хостинга и доменов до VPS — у нас есть все, что вам нужно для успеха в Интернете.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Google Domains
domains.google
Найдите свое место в Интернете с помощью домена Google, основанного на надежности, безопасности и производительности Google.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. — аккредитованный ICANN регистратор доменных имен, который обеспечивает регистрацию доменных имен и веб-хостинг со штаб-квартирой в Финиксе, штат Аризона, США. Namecheap — бюджетный хостинг-провайдер с 11 миллионами зарегистрированных пользователей и 10 миллионами доменов.
Tilda
tilda.cc
Создайте сайт, интернет-магазин, лендинг с помощью интуитивно понятного конструктора сайтов Tilda. Создайте свой сайт из сотен готовых шаблонов и опубликуйте его сегодня. Код не требуется.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (ранее Nimbus) — это универсальный инструмент для совместной работы с клиентами на базе искусственного интеллекта, призванный помочь профессиональным службам оптимизировать рабочий процесс и обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов с помощью клиентских порталов. Эта платформа ...
Bubble
bubble.io
Bubble — это язык визуального программирования и платформа приложений как услуга, разработанная Bubble Group, которая позволяет людям, не имеющим технических знаний, создавать веб-приложения без необходимости вводить код. Вместо этого пользователи рисуют интерфейс, перетаскивая элементы на холст и о...
Framer
framer.com
Прототипирование стало проще: код не требуется, он доступен в браузере и бесплатен для всех. Высокая точность в два раза быстрее.
Elementor
elementor.com
Elementor — это платформа для создания веб-сайтов с динамическим перетаскиванием. Elementor, используемый для создания 4,6% всех веб-сайтов в мире, помогает создателям веб-сайтов создавать потрясающие, комплексные веб-сайты WordPress без необходимости использования кода. Благодаря сотням виджетов, и...
Renderforest
renderforest.com
Renderforest — это универсальная платформа для брендинга, предлагающая пользователям лучшие онлайн-инструменты для создания высококачественных видеороликов, графического дизайна, логотипов, макетов и веб-сайтов с минимальными затратами времени и усилий. Начните процесс создания с помощью онлайн-конс...
Duda
duda.co
Duda — ведущая платформа для разработки веб-сайтов, позволяющая агентствам цифрового маркетинга и SaaS-компаниям создавать и управлять цифровым присутствием своих клиентов. Отмеченная наградами платформа Duda с низким кодом и без кода позволяет агентствам и SaaS-компаниям достичь более высокой произ...
SiteGround
siteground.com
SiteGround — крупнейшая независимая платформа хостинга веб-сайтов, которой доверяют владельцы более 2,8 миллионов доменов по всему миру. Хостинг SiteGround, уделяя особое внимание скорости и безопасности Интернета, включает в себя простые, но мощные инструменты управления веб-сайтами и уникальные со...
teleportHQ
teleporthq.io
TeleportHQ — это бесплатный инструмент на основе искусственного интеллекта, который упрощает создание веб-сайтов с использованием Chat GPT OpenAI. Он предлагает революционный подход к созданию веб-сайтов и элементов пользовательского интерфейса, предоставляя генератор веб-сайтов с искусственным инте...
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels — одна из самых популярных в мире онлайн-платформ для воронок продаж, где пользователи могут быстро и легко создавать красивые страницы продаж, которые превращают посетителей в потенциальных клиентов и платящих клиентов. Никакого опыта в области технологий, дизайна или программирования ...
Weebly
weebly.com
Бесплатный конструктор веб-сайтов Weebly позволяет легко создать веб-сайт, блог или интернет-магазин. Найдите настраиваемые шаблоны, домены и простые в использовании инструменты для любого типа бизнес-сайта.
Bluehost
bluehost.com
Bluehost, компания Newfold Digital, является надежным партнером для пользователей WordPress. Основанная в 2003 году, Bluehost позволяет новичкам и экспертам создавать и поддерживать присутствие в Интернете с помощью надежного веб-хостинга, инструментов электронной коммерции, маркетинговых приложений...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронной почты, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают мал...
10Web
10web.io
10Web — ведущий разработчик веб-сайтов и электронной коммерции с использованием искусственного интеллекта. В сегодняшнюю эпоху мы демократизируем доступ к онлайн-возможностям. Наши инструменты на базе искусственного интеллекта упрощают создание и управление цифровым бизнесом, преодолевая технические...
Carrd
carrd.co
Бесплатная платформа для создания простых, полностью адаптивных одностраничных сайтов практически для чего угодно.
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложе...
Nicepage
nicepage.com
Nicepage — ваш первый конструктор веб-сайтов, который преодолевает ограничения, характерные для создателей веб-сайтов, благодаря революционному позиционированию от руки. Nicepage создает удобные для мобильных устройств веб-сайты с чистым HTML-кодом.