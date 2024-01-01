Альтернативы - Webinterpret
Groupon
groupon.com
Groupon — это американская глобальная торговая площадка электронной коммерции, соединяющая подписчиков с местными торговцами, предлагающая мероприятия, путешествия, товары и услуги в 15 странах. Компания Groupon, базирующаяся в Чикаго, была запущена там в ноябре 2008 года, а вскоре после этого была ...
Booksy Biz
booksy.com
Положитесь на Booksy в управлении своим бизнесом, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что любите. Ожидайте приятного планирования, более простого, чем когда-либо, привлечения клиентов и много дополнительного времени, чтобы творить чудеса в качестве профессионала в области здоровья и красоты.
Vagaro
vagaro.com
Найдите следующего салона, спа-салона или фитнес-специалиста. Читайте и публикуйте отзывы. Запишитесь на онлайн-прием 24/7 на стрижку, окрашивание, уход за ногтями, уход за кожей, массаж, макияж, услуги личного тренера, йогу, пилатес и многое другое!
Gilt
gilt.com
Gilt — это веб-сайт онлайн-покупок и образа жизни, базирующийся в США, запущенный в 2007 году. Когда-то компания оценивалась в более чем 1 миллиард долларов на бумаге, но в конечном итоге была продана компании Hudson's Bay Company примерно за 250 миллионов долларов, что намного ниже, чем общая сумма...
Voyage Prive
voyage-prive.co.uk
Voyage Prive — частный клуб, специализирующийся на продаже праздников премиум-класса по лучшим ценам. Номер один в сфере частных туристических продаж, он предлагает специальные предложения исключительно своим членам.
Localflavor
localflavor.com
LocalFlavor.com экономит ваши деньги на товарах и услугах местных предприятий, которые вам нравятся. На LocalFlavor.com вы сможете сэкономить, начиная с местных ресторанов и развлекательных заведений и заканчивая товарами и услугами для дома.
Travelzoo
travelzoo.com
Туристические предложения на отели, авиабилеты, путёвки на отдых, круизы, а также местные и развлекательные предложения. Присоединяйтесь к миллионам путешественников, которые уже используют Travelzoo!
discountscode
discountscode.co.uk
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Secret Escapes
secretescapes.com
Secret Escapes — это эксклюзивный клуб путешественников, предназначенный только для членов, предлагающий нашим членам огромные скидки и выгодные предложения на тщательно подобранные роскошные отели и отдых.
Glopal
merchants.glopal.com
Glopal упрощает международный рост для продавцов электронной коммерции, открывая их миру клиентов. Мы даем возможность предприятиям быстро и беспрепятственно выходить на новые рынки без рисков и сложностей. Наша трансграничная платформа помогает мировым брендам масштабировать международные продажи, ...
Wine Routes
wineroutes.com
Wine Routes, новое приложение, которое помогает пользователям планировать поездки и путешествия в винную страну, заново открыло опыт винной страны. Приложение, разработанное технологической компанией Grapexchange из округа Сонома, представляет собой платформу двойного назначения, предоставляющую выс...
LivingSocial
livingsocial.com
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