WebGradients

WebGradients

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Веб-сайт: webgradients.com

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WebGradients — это бесплатная коллекция из 180 линейных градиентов, которые вы можете использовать в качестве фона контента в любой части вашего веб-сайта. Легко скопируйте кроссбраузерный код CSS3 и мгновенно используйте его! Мы также подготовили версию каждого градиента в формате .PNG. В качестве бонуса есть пакеты для Sketch и Photoshop.

Веб-сайт: webgradients.com

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