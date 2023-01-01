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WEAR ABC3

WEAR ABC3

weartv.com

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WEAR, ABC 3 — это филиал ABC для Северо-Западной Флориды и Южной Алабамы, который предоставляет местные новости, прогнозы погоды, обновления дорожного движения, уведомления о событиях и предметах, представляющих интерес для общества, спортивные и развлекательные программы для Пенсаколы, Флориды и Мобила, Алабама, и близлежащих городов. города и поселки в районе побережья Мексиканского залива, в том числе во Флориде: Пенсакола, Галф-Бриз, Кантонмент, Сенчури, Джей, Пейс, Милтон, Пердидо-Ки, Пенсакола-Бич, Наварра, Форт-Уолтон-Бич, Вальпараисо, Нисвилл, Дестин, Сандестин, Райт, Холт, Крествью, Бейкер, Чамакла; и в Алабаме: Ориндж-Бич, Робертсдейл, Галф-Шорс, Стэплтон, Эльберта, Фэрхоуп, Дафна, Причард, Чикасо, Сараленд, Сацума, Тилманс-Корнер, Теодор, Байю-ла-Батр, остров Дофин, Фоли, Бэй-Минетт, Атмор, Фломатон, Брютон. , Флорала, Семмес, Испанский Форт и Лилиан.

Веб-сайт: weartv.com

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