We Are Teachers

We Are Teachers

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Веб-сайт: weareteachers.com

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WeAreTeachers — это больше, чем веб-сайт, это гордое сообщество преподавателей — 3 миллиона человек — которые делятся идеями, ресурсами и историями об удивительных вещах, происходящих в классах по всей стране. Наша миссия — продвигать инновации в образовании посредством сотрудничества и подключения к наиболее эффективным классным ресурсам.

Веб-сайт: weareteachers.com

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