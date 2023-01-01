WebCatalog
WaveBasis

WaveBasis

app.wavebasis.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

WaveBasis — это веб-программная платформа для технического анализа и автоматического обнаружения моделей волн Эллиотта. Он может похвастаться инновационной коллекцией эксклюзивных инструментов, специально разработанных для волновых аналитиков и трейдеров, а также оснащен сложным механизмом распознавания образов для автоматического определения высокой вероятности и достоверных значений волн Эллиотта. Наши уникальные интеллектуальные инструменты и мощный сканер волнового счета помогают выявить потенциальные торговые возможности с низким уровнем риска и разблокировать ключи к управлению рисками на основе ценовых моделей — и все это в режиме реального времени. Независимо от того, считаете ли вы волны вручную или полагаетесь на автоматизацию подсчета волн, использовать возможности волн Эллиотта в своей торговле еще никогда не было так быстро и легко... и все это благодаря встроенным в систему отмеченным наградами графикам профессионального уровня.

Веб-сайт: wavebasis.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением WaveBasis, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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