Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Warrant — это служба авторизации с открытым исходным кодом, которая помогает разработчикам внедрять и обеспечивать контроль доступа в своих приложениях. Warrant служит выделенной централизованной платформой для обработки авторизации пользователей и контроля доступа, поэтому инженерные группы могут сосредоточиться на создании своих основных продуктов.

Веб-сайт: warrant.dev

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