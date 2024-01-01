Warrant

Warrant

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: warrant.dev

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Warrant — это служба авторизации с открытым исходным кодом, которая помогает разработчикам внедрять и обеспечивать контроль доступа в своих приложениях. Warrant служит выделенной централизованной платформой для обработки авторизации пользователей и контроля доступа, поэтому инженерные группы могут сосредоточиться на создании своих основных продуктов.

Веб-сайт: warrant.dev

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