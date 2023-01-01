Альтернативы - Walls.io
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio предлагает инструмент для поиска контента, который упрощает создание блогов и социальных сетей для бизнеса в любой нише или на рынке.
Sniply
sniply.io
Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it позволяет профессионалам и предприятиям исследовать и публиковать контент с помощью своего инструмента курирования контента.
Paper.li
paper.li
Создайте свое цифровое присутствие за считанные минуты. Мы будем приносить вам контент, которым вы сможете поделиться каждый день. И сайт, который всегда свежий.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...
Letterdrop
letterdrop.com
Автоматизированные рабочие процессы для создания и распространения контента. Расставляйте приоритеты для правильных идей, планируйте свой календарь и управляйте утверждениями • Измените назначение вебинаров, создавайте социальные сети и пишите быстрее с помощью CMS с искусственным интеллектом. •...
Automata
byautomata.io
Умножьте количество своих блогов и видео с помощью автоматического перепрофилирования контента. Превратите видео в статьи, статьи в темы в Твиттере, а тематические исследования в информационные бюллетени.
The Juice
thejuicehq.com
Больше охвата, меньше работы. Перестаньте тратить деньги на устаревшие платформы распространения контента и тусклые кампании. Имея аудиторию, состоящую из заинтересованных специалистов по продажам и маркетингу, The Juice представляет ваш контент нужным людям в нужное время. Найдите охват и резонанс...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью поку...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...
SpidWit
spidwit.com
Spidwit находит и систематизирует контент в Интернете. Он осуществляет поиск среди тысяч лучших сайтов, предоставляя высококачественные новости, видео, изображения и цитаты для конкретной отрасли, экономя время и энергию.
Blogely
blogely.com
Blogely — это комплексные исследования, беспрепятственный опыт написания, комплексная организация всего контента, простое SEO на странице для нетехнических специалистов, удобный доступ к сканеру плагиата и, конечно же, легкая публикация на CMS (WordPress, Ghost, Medium, и т. д.) платформы. Это помог...
Juicer
juicer.io
Поделитесь своими лучшими публикациями на красивой социальной стене. Juicer помогает объединить все хэштеги ваших брендов и публикации в социальных сетях в единую красивую ленту социальных сетей на вашем веб-сайте, что позволяет вам легко модерировать и курировать свой контент.
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai ставит перед собой задачу демократизировать визуальный контент, уникальным образом сочетая мощь брендовых сообществ и генеративного искусственного интеллекта. Запатентованная платформа VisualGPT позволяет брендам искать, обнаруживать, управлять, создавать, регенерировать, распространять и с...
Smint.io
smint.io
Портал вашего бренда, Медиацентр, Пресс-портал, Портал покупки контента для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management и нескольких источников. Бизнес процветает, когда его контент жив. Активируйте свой контент...
Live Center
livecenter.com
Live Center — это гибкое решение для ведения блогов в режиме реального времени, которое позволяет редакционным группам беспрепятственно и эффективно предоставлять самые свежие новости в прямом эфире. Пользователи имеют полный контроль над дизайном своего живого блога и могут создавать собственные ви...
Curatora
curatora.io
Curatora позволяет клиентам находить, курировать и распространять первоклассный релевантный контент, который ваша целевая аудитория хочет прочитать — прямо сейчас.
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver позволяет легко планировать бесконечный контент, повышать вовлеченность и узнавать впечатления клиентов о вас и ваших конкурентах.
Quuu
quuu.co
Quuu — это источник номер один качественного контента, которым вы можете поделиться в социальных сетях на автопилоте. Курирование контента поможет вам выделиться из массы в социальных сетях. Это способ обеспечить ценность и последовательность для ваших подписчиков. Однако правильное выполнение этого...
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter увеличивает посещаемость веб-сайтов более чем 200 компаний B2B за счет автоматизации блогов, новостей и электронной почты RSS, доставляемых с помощью существующего программного обеспечения для автоматизации маркетинга, такого как Marketo, Pardot или Eloqua.
Vable
vable.com
Vable — это платформа управления информацией, которая позволяет вам собирать, фильтровать и доставлять персонализированный контент людям, которых вы поддерживаете. С помощью Vable специалисты по информационным технологиям могут отслеживать бесконечные источники и создавать индивидуальную базу данны...
Tagbox
taggbox.com
Tagbox — это идеальная платформа пользовательского контента для маркетологов и владельцев бизнеса. Мы помогаем вам эффективно использовать возможности пользовательского контента (UGC), чтобы привнести человеческий подход в ваш маркетинг. Taggbox Widget, мировой лидер в цифровом пространстве, помогае...
Re4m
re4m.io
Re4m — это облачная креативная платформа, которая позволяет командам брендов, дизайнерам и местным маркетологам планировать, создавать и публиковать вдохновляющий, эффективный контент и креативные кампании в любом масштабе. Созданная командой опытных маркетологов, Re4m оптимизирует разрозненные и гр...
EasyContent
easycontent.io
EasyContent помогает вам повысить продуктивность вашей контент-группы с помощью автоматизированных рабочих процессов, управления утверждениями, совместной работы в режиме реального времени, уведомлений и отчетов.
Vestorly
vestorly.com
Механизм управления контентом Vestorly позволяет организациям находить, фильтровать и персонализировать нужный контент для нужного человека в нужное время.
Fugo
fugo.ai
Fugo — это интеллектуальное облачное программное обеспечение для управления контентом Digital Signage (CMS), которое позволяет предприятиям любого размера легко удаленно управлять контентом для сетей с малыми и большими экранами. Благодаря современному и дружественному пользовательскому интерфейсу у...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.
EX.CO
ex.co
EX.CO — это ведущая в мире платформа видеотехнологий, ориентированная на издателей, которая позволяет издателям самостоятельно реализовывать свою видеостратегию для получения максимальной прибыли.
Practina
practina.com
Practina — лучший инструмент маркетинга в социальных сетях, который поможет вам стать лучшим маркетологом. Это программное обеспечение для маркетинга в социальных сетях упрощает управление и планирование всех ваших учетных записей в социальных сетях в одном месте.
UpContent
upcontent.com
UpContent помогает пользователям завоевывать доверие своей аудитории посредством поиска, совместной работы и распространения тщательно подобранного контента на различных платформах.