Альтернативы - Wallester

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы онлайн и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает как платежный процессор для онлайн-прод...

Venmo

Venmo

venmo.com

Платить. Получите оплату. Магазин. Делиться. Venmo — это цифровой кошелек, который упрощает заработок для всех, от студентов до представителей малого бизнеса. Более 60 миллионов человек используют приложение Venmo для быстрых, безопасных социальных платежей.

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая предоставляет онлайн-переводы денег, услуги цифровых платежей и предоставляет клиентам оборотный капитал.

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...

Xero

Xero

xero.com

Xero — новозеландская публичная технологическая компания, акции которой котируются на Австралийской фондовой бирже. Xero — это облачная программная платформа для бухгалтерского учета для малого и среднего бизнеса. Компания имеет три офиса в Новой Зеландии (Веллингтон, Окленд и Нейпир), шесть офисов ...

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity — американская компания, предоставляющая облачное программное обеспечение для расчета заработной платы и управления человеческим капиталом. С момента своего основания в 1997 году он базируется в Иллинойсе.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom предлагает онлайн-услуги по расчету заработной платы и программные решения для управления персоналом как для крупного, так и для малого бизнеса, позволяющие управлять всем жизненным циклом трудоустройства, от приема на работу до выхода на пенсию.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks — это бухгалтерское программное обеспечение, разработанное компанией 2ndSite Inc., в первую очередь предназначенное для малого и среднего бизнеса. Это веб-модель программного обеспечения как услуги (SaaS), доступ к которой можно получить через настольный компьютер или мобильное устройство...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет расчет заработной платы, льгот, HR, ИТ и многое другое, поэтому вы можете управлять всеми операциями своих сотрудников в одном месте — от приема на работу до увольнения.

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Программное обеспечение для управления клиентами для малого бизнеса признано номером 1. Обеспечьте безопасность клиентов быстрее с помощью нашего универсального инструмента управления проектами, выставлением счетов и платежами. Бесплатная 7-дневная пробная версия.

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex, Inc. — американский поставщик услуг аутсорсинга человеческих ресурсов, расчета заработной платы и льгот для малого и среднего бизнеса. Штаб-квартира компании находится в Рочестере, штат Нью-Йорк. Компания имеет более 100 офисов, обслуживающих около 670 000 клиентов, получающих заработную пл...

Mercury

Mercury

mercury.com

Полный финансовый стек для построения вашей компании. Масштабируйте с помощью банковских счетов, застрахованных FDIC, дебетовых карт и потоков платежей в три клика.

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Отчеты о расходах, простой способ. Zoho Expense — это программное обеспечение для онлайн-отчетов о расходах, созданное специально для предприятий по всему миру и предназначенное для автоматизации создания отчетов о расходах, оптимизации утверждений и быстрого возмещения расходов.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn — мировой лидер в области программного обеспечения для кадровой отрасли. Более 10 000 компаний полагаются на облачную платформу Bullhorn для обеспечения своих кадровых процессов от начала до конца. Компания Bullhorn со штаб-квартирой в Бостоне и офисами по всему миру возглавляется основател...

Deskera

Deskera

deskera.com

Программное обеспечение для малого бизнеса с функциями бухгалтерского учета, инвентаризации, расчета заработной платы и CRM для ведения вашего бизнеса

Qonto

Qonto

qonto.com

Необанк для малого и среднего бизнеса и фрилансеров. Qonto предоставляет полнофункциональный бизнес-аккаунт с упрощенным процессом бухгалтерского учета.

Pleo

Pleo

pleo.io

Решение для бизнес-расходов, которое позволит вашим сотрудникам делать больше. Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые доверяют Pleo, чтобы упростить оплату труда на работе.

Karbon

Karbon

karbonhq.com

Как вы управляете своей бухгалтерской фирмой. Работа, клиенты, планирование и общение в одном месте. Независимо от того, находится ли ваша команда в офисе или удаленно, вы вместе с Karbon.

Ramp

Ramp

ramp.com

Растите больше. Меньше тратьте. Корпоративные карты для предприятий, созданные с нуля для экономии денег вашей компании: выпускайте неограниченное количество карт и исключите перерасходы с помощью наших расширенных отчетов об экономии и возврата денег в размере 1,5 % за все.

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com — поставщик облачного программного обеспечения, которое автоматизирует финансовые операции бэк-офиса для малого и среднего бизнеса. Платформа Bill.com связывает предприятия со своими поставщиками и клиентами, помогая им управлять притоками и оттоками денежных средств. Главными конкурентами ...

Dext

Dext

dext.com

Dext делает бухгалтеров и предприятия, которые вы консультируете, более продуктивными, прибыльными и мощными благодаря более качественным данным и аналитике.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Надежное программное обеспечение для контрактов, электронной подписи, предложений и выставления счетов, используемое более чем 200 000 ведущими фрилансерами. Получите душевное спокойствие и сосредоточьтесь на своей работе.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Предоставьте своему бизнесу возможность совершать быстрые, простые и недорогие международные платежи в разных валютах. Зарегистрироваться на бесплатную учетную запись сегодня.

Melio

Melio

meliopayments.com

Оплачивайте и получайте оплату по счетам быстро, просто и без каких-либо обычных затрат. Увеличьте денежный поток и уменьшите проблемы с Melio Payments.

BQE Core

BQE Core

bqe.com

Core централизует бухгалтерский учет и проектные данные компаний, предоставляющих профессиональные услуги, на одной прекрасной облачной платформе. Объединив инструменты бухгалтерского учета, выставления счетов, отслеживания времени и расходов, а также управления проектами, Core упрощает и делает ваш...

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydoo — это универсальная платформа для путешествий и расходов. Бронируйте командировки и подавайте или утверждайте заявки на расходы в режиме реального времени. Получите бесплатную демо-версию прямо сейчас!

Thryv

Thryv

thryv.com

Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.

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