Альтернативы - Voxer

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.

Zello

Zello

zello.com

Универсальное решение для бизнес-коммуникаций, объединяющее 150 миллионов пользователей по всему миру. Расширьте возможности своих сотрудников с помощью мгновенного, воспроизводимого голоса.

Yac

Yac

yac.com

Асинхронные собрания, голосовые сообщения и общий доступ к экрану для команд.

Orion

Orion

orionlabs.io

Голос – это будущее работы на передовой. Голосовая платформа Orion PTT 2.0 повышает производительность, безопасность сотрудников и взаимодействие с клиентами для сотрудников предприятия, работающих на переднем крае. Наши клиенты по всему миру трансформируют свою рабочую силу с помощью защищенной мгн...

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