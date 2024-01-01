Альтернативы - Voxer

Orion

orionlabs.io

Голос – это будущее работы на передовой. Голосовая платформа Orion PTT 2.0 повышает производительность, безопасность сотрудников и взаимодействие с клиентами для сотрудников предприятия, работающих на переднем крае. Наши клиенты по всему миру трансформируют свою рабочую силу с помощью защищенной мгн...