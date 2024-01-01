Vouchery

Vouchery

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Веб-сайт: vouchery.io

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Vouchery.io — это омниканальная маркетинговая платформа, которая помогает брендам автоматизировать персонализированные маркетинговые акции, в результате увеличивая рентабельность инвестиций в рекламу. Наша программируемая инфраструктура на основе API позволяет своевременно запускать наиболее актуальное предложение на каждом этапе пути клиента, стимулировать действия и формировать взаимодействие с клиентами во всех точках взаимодействия. Vouchery Promo Hub можно легко интегрировать с любой сторонней маркетинговой платформой, обеспечивая распространение купонов в реальном времени по электронной почте, SMS или через приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp. Все сделано для того, чтобы меньше делать скидки и больше привлекать.

Веб-сайт: vouchery.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Vouchery, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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