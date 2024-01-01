Основанная в 2007 году, VoIP.ms была создана группой профессионалов в области информационных технологий и бизнеса, которые считали, что существует лучший способ предоставить услуги интернет-телефонии компаниям, которые, как и они, стремятся к высококачественным коммуникационным решениям. Будучи строго «приноси свое устройство», VoIP.ms устраняет ограничения и дорогостоящие операции, которые присущи некоторым провайдерам телефонии. Это позволяет VoIP.ms уделять неограниченное внимание поддержанию широкодоступного и многофункционального сервиса. В дополнение к лучшей платформе облачной телефонии самообслуживания на рынке, VoIP.ms является одним из немногих провайдеров, предлагающих свои услуги без контракта и по лучшим ценам, с высоким уровнем обслуживания и качества.

Веб-сайт: voip.ms

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