VoIP Business предлагает услуги облачной системы, доступной по всему миру. Он предлагает функцию переадресации вызовов при интернет-вызовах VoIP, используя только одну сеть для передачи данных и голоса. Использование одной сети вместо двух снижает стоимость звонков для клиентов. Интернет-звонки имеют широкий спектр других функций, включая видеосвязь, переадресацию вызовов и конференц-связь.

Веб-сайт: voipbusiness.com

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