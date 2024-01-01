Альтернативы - Voiceflow
ManyChat
manychat.com
Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!
ChatBot
chatbot.com
Автоматизируйте обслуживание клиентов с помощью ChatBot и никогда не упускайте шанс продать или помочь своим клиентам. Создавайте собственных чат-ботов с нуля, никаких технических навыков не требуется!
Drift
drift.com
Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.
Chatbase
chatbase.co
Пользовательский ChatGPT для ваших данных. Просто загрузите свои документы или добавьте ссылку на свой веб-сайт и получите чат-бот, похожий на ChatGPT, для ваших данных. Затем добавьте его в качестве виджета на свой сайт или пообщайтесь с ним через API.
Botmake
botmake.io
Супер простой и понятный инструмент для создания диалоговых чат-ботов с искусственным интеллектом для вашего сайта. Вы можете легко создать чат-бота без программирования
Botpress
botpress.com
Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
Создавайте и развертывайте средства автоматизации на базе искусственного интеллекта. Поднимите GPT на новый уровень и автоматизируйте больше внутренних рабочих процессов с помощью цепочек и агентов. Полностью управляемое развертывание, минимальное количество кода и удобство для разработчиков.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — это рабочее пространство без кода, которое раскрывает возможности WhatsApp для масштабирования вашего бизнеса с помощью общего почтового ящика, чат-бота без кода WhatsApp, трансляций WhatsApp и многого другого.
Engati
engati.com
Engati — лучшая бесплатная платформа для чат-ботов и живого чата с искусственным интеллектом без кода, позволяющая создавать чат-боты с искусственным интеллектом и участвовать в разговорах в режиме реального времени в WhatsApp, на веб-сайте, в Messenger и т. д.
Qualified
qualified.com
Qualified помогает компаниям быстрее создавать конвейер. Используйте свой самый ценный актив — свой веб-сайт — чтобы определить наиболее ценных посетителей, мгновенно начинать переговоры о продажах, планировать встречи, конвертировать исходящий и платный трафик и выявлять сигналы покупательского нам...
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel — ведущая бот-платформа для создания чат-ботов с искусственным интеллектом для Facebook. Узнайте, как быстро и легко создать бота Facebook Messenger — кодирование не требуется.
BotStar
botstar.com
Откройте для себя больше способов взаимодействия с клиентами в Интернете с помощью удобного решения от живого чата до чат-бота. Получите BotStar бесплатно сегодня!
yellow.ai
yellow.ai
Автоматизируйте взаимодействие со своими клиентами и сотрудниками на более чем 135 языках и по более чем 35 каналам, чтобы получать действенные результаты с меньшими затратами.
Sendbird
sendbird.com
Сделайте свое приложение социальным. От Reddit до Paytm и Headspace — каждое любимое приложение процветает благодаря сильному сообществу. Станьте ближе к своим, добавив чат, голосовую связь или видео в свое приложение.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.
SnatchBot
snatchbot.me
Создавайте умных чат-ботов для многоканального обмена сообщениями на нашей революционной платформе. SnatchBot упрощает работу и помогает вам создать лучший чат-бот для ваших клиентов. Мы предоставляем надежные административные функции и безопасность корпоративного уровня в соответствии с нормативным...
Together AI
together.ai
Самая быстрая облачная платформа для создания и запуска генеративного искусственного интеллекта.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Любимый специалистами по данным, управляемый ИТ-специалистами. Ваше универсальное решение для обработки данных и разработки, развертывания и конвейеров данных в облаке.
SentiOne
sentione.com
Откройте для себя онлайн-прослушивание на основе искусственного интеллекта и будущее автоматизации обслуживания клиентов с помощью диалоговых голосовых ботов и чат-ботов.
Userbot
userbot.ai
Пользовательский робот на платформе взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта, созданной людьми для людей. Благодаря возможностям нашей запатентованной технологии искусственного интеллекта вы можете предложить захватывающий и омниканальный опыт через наши интерфейсы разговорного и...
Botsify
botsify.com
Botsify — это платформа, позволяющая людям и предприятиям создавать собственных умных чат-ботов, не умея программировать. Люди сами знают свой бизнес лучше, чем кто-либо другой, и как эксперты по бизнес-кейсам они могут автоматизировать такие задачи, как часто задаваемые вопросы, поддержка клиентов...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Message Services (GMS) — надежный поставщик услуг связи для предприятий и операторов мобильной связи по всему миру. Решение GMS CPaaS позволяет брендам унифицировать многоканальное общение с клиентами с помощью единого API и платформы самообслуживания. В дополнение к этому есть чат-боты на ба...
Kindly
kindly.ai
Генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные для автоматизации поддержки и увеличения продаж. Мы являемся одним из ведущих европейских поставщиков чат-ботов, специализирующихся на разработке решений в области искусственного интеллекта и автоматизации для обслуживания клиентов и...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell дает потребителям возможность управлять своей повседневной жизнью и общаться с компаниями в чате.
Katonic.ai
katonic.ai
Создавайте мощные приложения искусственного интеллекта за считанные минуты на платформе генеративного искусственного интеллекта Katonic без программирования. Повысьте производительность себя и своих сотрудников, улучшите качество обслуживания клиентов и делайте то, что могут сделать только крупные п...
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate — это генеративная платформа автоматизации на базе искусственного интеллекта для поддержки клиентов. Понимая постоянные изменения в поведении потребителей, мы в Kommunicate создаем универсальную платформу автоматизации поддержки клиентов, которая может помочь компаниям оставаться на свя...
bant.io
bant.io
Универсальная платформа для привлечения потенциальных клиентов и ускорения продаж, которая помогает автоматизировать привлечение клиентов с помощью экспериментов на основе данных, делая неудачу невозможной.
Chooch
chooch.ai
Решения Chooch для компьютерного зрения помогают предприятиям автоматизировать визуальный анализ своих видео- и графических данных, чтобы обнаружить и понять значение самых тонких визуальных элементов — и все это в режиме реального времени, чтобы предоставить полезную информацию для принятия бизнес-...