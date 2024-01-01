Мы — VOGO Voice, инновационная группа, состоящая из лучших и разнообразных умов в области голосовых технологий, фокусирующаяся на самом быстром способе подключения силы голоса. Мы — будущее приложений с голосовой поддержкой, которые помогают деловым и общественным организациям охватить растущую аудиторию с помощью интеллектуальной, целевой и взаимосвязанной голосовой платформы. VOGO Voice поддерживает Amazon и Google в создании голосовых приложений и их развертывании в виде навыков и действий на своих устройствах с голосовым управлением. Мы представляем собой удобную мультитенантную SaaS-платформу, которая доставляет информацию бизнесу и сообществам через голосовые пользовательские интерфейсы (VUI). VOGO Voice работает с мировыми компаниями, ведущими поставщиками данных и технологиями для преобразования необработанных данных в информацию для принятия решений на основе данных. Начните развивать свои навыки сегодня! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.

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