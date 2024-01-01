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VOGO Voice

VOGO Voice

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Веб-сайт: vogovoice.com

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Мы — VOGO Voice, инновационная группа, состоящая из лучших и разнообразных умов в области голосовых технологий, фокусирующаяся на самом быстром способе подключения силы голоса. Мы — будущее приложений с голосовой поддержкой, которые помогают деловым и общественным организациям охватить растущую аудиторию с помощью интеллектуальной, целевой и взаимосвязанной голосовой платформы. VOGO Voice поддерживает Amazon и Google в создании голосовых приложений и их развертывании в виде навыков и действий на своих устройствах с голосовым управлением. Мы представляем собой удобную мультитенантную SaaS-платформу, которая доставляет информацию бизнесу и сообществам через голосовые пользовательские интерфейсы (VUI). VOGO Voice работает с мировыми компаниями, ведущими поставщиками данных и технологиями для преобразования необработанных данных в информацию для принятия решений на основе данных. Начните развивать свои навыки сегодня! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.

Категории:

Business
Программное обеспечение для бот-платформ

Веб-сайт: vogovoice.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением VOGO Voice, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Drift

drift.com

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botpress.com

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BotStar

botstar.com

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Nextpoint

nextpoint.com

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Rank Me Online

rankme.online

NASA/ADS

NASA/ADS

ui.adsabs.harvard.edu

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