Альтернативы - Vodien
Outlook
microsoft.com
Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент электронной почты, календарь, менеджер контактов и диспетчер задач. Он также включает в себя интегра...
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail — служба электронной почты, запущенная 8 октября 1997 года американской компанией Yahoo!, ныне дочерней компанией Verizon. Он предлагает четыре различных плана электронной почты: три для личного использования (Basic, Plus и Ad Free) и еще один для бизнеса. По состоянию на январь 2020 год...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...
Fastmail
fastmail.com
Fastmail — это служба электронной почты, предлагающая платные учетные записи электронной почты для частных лиц и организаций. Он предоставляется клиентам по всему миру на 36 языках компанией Fastmail Pty Ltd, расположенной в Мельбурне, штат Виктория, Австралия. Компания была приобретена Opera Softwa...
Titan Email
titan.email
Titan — это первый клиентоориентированный пакет электронной почты, созданный специально для профессионалов и владельцев малого бизнеса, с функциями, предназначенными для обеспечения более глубоких и содержательных отношений с клиентами. Благодаря полезным встроенным инструментам, таким как шаблоны э...
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной ...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — это глобальная удаленная компания, поставщик программного обеспечения для службы поддержки, штаб-квартира которой находится в Бостоне, штат Массачусетс. Компания предоставляет платформу поддержки клиентов на основе электронной почты, инструмент базы знаний и встраиваемый виджет поиска/к...
Unroll.Me
unroll.me
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Mailfence
mailfence.com
Mailfence стремится сделать Интернет более безопасным. Вот почему мы разработали наше решение для шифрования электронной почты. Но, по нашему мнению, просто предложить безопасную и конфиденциальную электронную почту недостаточно. В противном случае нашим пользователям придется использовать небезопас...
HEY Email
hey.com
Электронная почта заслуживает вытирания пыли. Ремонт. Модернизирован для того, как мы используем электронную почту сегодня. С HEY мы сделали именно это. Это переделка, переосмысление, упрощенное и мощное повторное введение электронной почты. Новое начало, таким, каким оно должно быть. HEY — это наше...
Shortwave
shortwave.com
Shortwave — это почтовое приложение, предназначенное для добавления общих каналов и функций повышения производительности в существующие почтовые ящики Gmail вашей команды. Это помогает командам стартапов быть более продуктивными, эффективно сотрудничать друг с другом и быстрее работать со своими кли...
Clean Email
clean.email
Очистите папку «Входящие» от ненужных писем. Тогда держите его в чистоте. Clean Email помогает вам более эффективно управлять почтовым ящиком, перегруженным непрочитанными и нежелательными письмами, сохраняя при этом безопасность ваших данных и соблюдая конфиденциальность. Очистите электронную почт...
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Мы переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее иск...
DreamHost
dreamhost.com
Мощь WordPress + простота конструктора с возможностью перетаскивания. Используйте редактирование с помощью перетаскивания в сочетании с блоками дизайна, чтобы быстрее создавать и редактировать. Post and Page Builder делает WordPress простым для новичков, но также включает в себя расширенные возможно...
Krystal
krystal.uk
Krystal — это интернет-компания, основанная в 2002 году и специализирующаяся на передовых инструментах и услугах для бизнеса по всему миру. Мы поступаем по-другому, предлагая решения премиум-класса, которые устойчивы и не жертвуют производительностью. Сегодня мы являемся крупнейшей независимой веб...
Mail Butler
mailbutler.io
Это Mailbutler, плагин электронной почты, который делает ваш почтовый ящик умнее. Mailbutler предоставляет вам множество полезных функций, повышающих производительность, к которым вы можете получить доступ прямо в своем почтовом ящике. Он улучшает встроенные функции вашего почтового клиента Apple Ma...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox — это инструмент управления электронной почтой, который помогает среднестатистическому работнику экономить как минимум 2,5 часа в неделю и проводить больше времени за пределами почтового ящика. Основанная в 2011 году, компания SaneBox предлагает как частным лицам, так и корпоративным клиента...
Paced Email
paced.email
Paced Email — это инструмент повышения производительности, ориентированный на конфиденциальность, базирующийся в Великобритании. Мы помогаем вам добиться более спокойной работы в почтовом ящике, обеспечивая при этом дополнительную конфиденциальность и защиту личности. Используйте персонализированные...
Hushmail
hushmail.com
Hushmail — зашифрованная электронная почта и безопасные веб-формы. Наши планы медицинского обслуживания сразу же настроены на соответствие требованиям HIPAA.
Trengo
trengo.com
В Trengo мы стремимся доставлять удовольствие клиентам. Мы считаем, что превращение разговоров в отношения — это конкурентное преимущество. А возможность получить больше моментов искреннего удовольствия от каждого взаимодействия будет способствовать этому росту. Восторг клиентов. Всегда. Победы. Дав...
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox автоматически расставляет приоритеты и систематизирует электронные письма в соответствии с наиболее важными предложениями. Это позволяет вам выполнять все действия CRM прямо из вашего почтового ящика.
Atmail
atmail.com
Добро пожаловать в Атмейл. Наша миссия — предоставить вам возможность привлекать и радовать своих клиентов гибким подходом к обслуживанию электронной почты, отвечающим индивидуальным потребностям клиентов. Наш сервис увеличит ваш средний доход на пользователя (ARPU) за счет плавно интегрированных по...
Neo
neo.space
Neo — это пакет для электронной почты и развития, предназначенный для ускорения онлайн-развития малого бизнеса и предпринимателей. Neo доверяют более 15 000 малых предприятий. Neo — это универсальная платформа деловой электронной почты, на которой вы получаете собственный адрес деловой электронной п...
Gmelius
gmelius.io
Gmelius обеспечивает отличную командную работу прямо из вашего почтового ящика Gmail. Gmelius предлагает уникальную платформу для совместной работы, которая интегрируется с остальными вашими повседневными приложениями, начиная с мощных общих почтовых ящиков, общих ярлыков Gmail, визуальных досок кан...
IceWarp
icewarp.com
Единственное правило офиса — офиса нет. Деловая электронная почта, TeamChat для командной работы над проектом, совместная работа над офисными документами в режиме реального времени и онлайн-встречи. И все это в нашем безопасном облаке за половину обычной стоимости.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains предоставляет доменные имена, хостинг, онлайн-маркетинг и бизнес-продукты 100 000 предприятий и частных лиц по всему миру.
Tonkean
tonkean.com
Tonkean — это первая в своем роде платформа для оркестрации процессов и опыта, которая помогает командам внутренних служб предприятия, таким как закупочные и юридические службы, создавать процессы, которым люди действительно следуют. Tonkean легко сочетается с существующими политиками и системами, п...
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada — это частный и независимо финансируемый провайдер веб-хостинга, который начал свою деятельность в ноябре 2019 года с командой, занимающейся предоставлением быстрых, безопасных и надежных услуг веб-хостинга. HostArmada — это больше, чем просто веб-хостинговая компания. Мы — команда увлече...
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa — частная компания со штаб-квартирой в Берлингтоне, Онтарио. HostPapa также имеет офисы в 11 других странах мира. В HostPapa мы считаем каждого нашего клиента частью нашей семьи. Вот почему наш девиз: «Пусть папа позаботится о тебе!» Мы понимаем, что веб-сайты наших клиентов важны и что о...
Hiver
hiverhq.com
Hiver – это мощная платформа для общения и совместной работы, которая помогает организациям, использующим Google Workspace, эффективно взаимодействовать со своими клиентами, сотрудниками и поставщиками. Команды, использующие Hiver, могут эффективно управлять многоканальной связью, обеспечивать самоо...