Альтернативы - Vodien

Outlook

Outlook

microsoft.com

Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент электронной почты, календарь, менеджер контактов и диспетчер задач. Он также включает в себя интегра...

Yahoo Mail

Yahoo Mail

mail.yahoo.com

Yahoo! Mail — служба электронной почты, запущенная 8 октября 1997 года американской компанией Yahoo!, ныне дочерней компанией Verizon. Он предлагает четыре различных плана электронной почты: три для личного использования (Basic, Plus и Ad Free) и еще один для бизнеса. По состоянию на январь 2020 год...

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...

Fastmail

Fastmail

fastmail.com

Fastmail — это служба электронной почты, предлагающая платные учетные записи электронной почты для частных лиц и организаций. Он предоставляется клиентам по всему миру на 36 языках компанией Fastmail Pty Ltd, расположенной в Мельбурне, штат Виктория, Австралия. Компания была приобретена Opera Softwa...

Titan Email

Titan Email

titan.email

Titan — это первый клиентоориентированный пакет электронной почты, созданный специально для профессионалов и владельцев малого бизнеса, с функциями, предназначенными для обеспечения более глубоких и содержательных отношений с клиентами. Благодаря полезным встроенным инструментам, таким как шаблоны э...

Spike

Spike

spikenow.com

Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной ...

Help Scout

Help Scout

helpscout.net

Help Scout — это глобальная удаленная компания, поставщик программного обеспечения для службы поддержки, штаб-квартира которой находится в Бостоне, штат Массачусетс. Компания предоставляет платформу поддержки клиентов на основе электронной почты, инструмент базы знаний и встраиваемый виджет поиска/к...

Unroll.Me

Unroll.Me

unroll.me

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Mailfence

Mailfence

mailfence.com

Mailfence стремится сделать Интернет более безопасным. Вот почему мы разработали наше решение для шифрования электронной почты. Но, по нашему мнению, просто предложить безопасную и конфиденциальную электронную почту недостаточно. В противном случае нашим пользователям придется использовать небезопас...

HEY Email

HEY Email

hey.com

Электронная почта заслуживает вытирания пыли. Ремонт. Модернизирован для того, как мы используем электронную почту сегодня. С HEY мы сделали именно это. Это переделка, переосмысление, упрощенное и мощное повторное введение электронной почты. Новое начало, таким, каким оно должно быть. HEY — это наше...

Shortwave

Shortwave

shortwave.com

Shortwave — это почтовое приложение, предназначенное для добавления общих каналов и функций повышения производительности в существующие почтовые ящики Gmail вашей команды. Это помогает командам стартапов быть более продуктивными, эффективно сотрудничать друг с другом и быстрее работать со своими кли...

Clean Email

Clean Email

clean.email

Очистите папку «Входящие» от ненужных писем. Тогда держите его в чистоте. Clean Email помогает вам более эффективно управлять почтовым ящиком, перегруженным непрочитанными и нежелательными письмами, сохраняя при этом безопасность ваших данных и соблюдая конфиденциальность. Очистите электронную почт...

Front

Front

front.com

Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Мы переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее иск...

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

Мощь WordPress + простота конструктора с возможностью перетаскивания. Используйте редактирование с помощью перетаскивания в сочетании с блоками дизайна, чтобы быстрее создавать и редактировать. Post and Page Builder делает WordPress простым для новичков, но также включает в себя расширенные возможно...

Krystal

Krystal

krystal.uk

Krystal — это интернет-компания, основанная в 2002 году и специализирующаяся на передовых инструментах и ​​услугах для бизнеса по всему миру. Мы поступаем по-другому, предлагая решения премиум-класса, которые устойчивы и не жертвуют производительностью. Сегодня мы являемся крупнейшей независимой веб...

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Это Mailbutler, плагин электронной почты, который делает ваш почтовый ящик умнее. Mailbutler предоставляет вам множество полезных функций, повышающих производительность, к которым вы можете получить доступ прямо в своем почтовом ящике. Он улучшает встроенные функции вашего почтового клиента Apple Ma...

SaneBox

SaneBox

sanebox.com

SaneBox — это инструмент управления электронной почтой, который помогает среднестатистическому работнику экономить как минимум 2,5 часа в неделю и проводить больше времени за пределами почтового ящика. Основанная в 2011 году, компания SaneBox предлагает как частным лицам, так и корпоративным клиента...

Paced Email

Paced Email

paced.email

Paced Email — это инструмент повышения производительности, ориентированный на конфиденциальность, базирующийся в Великобритании. Мы помогаем вам добиться более спокойной работы в почтовом ящике, обеспечивая при этом дополнительную конфиденциальность и защиту личности. Используйте персонализированные...

Hushmail

Hushmail

hushmail.com

Hushmail — зашифрованная электронная почта и безопасные веб-формы. Наши планы медицинского обслуживания сразу же настроены на соответствие требованиям HIPAA.

Trengo

Trengo

trengo.com

В Trengo мы стремимся доставлять удовольствие клиентам. Мы считаем, что превращение разговоров в отношения — это конкурентное преимущество. А возможность получить больше моментов искреннего удовольствия от каждого взаимодействия будет способствовать этому росту. Восторг клиентов. Всегда. Победы. Дав...

Zoho SalesInbox

Zoho SalesInbox

zoho.com

Zoho SalesInbox автоматически расставляет приоритеты и систематизирует электронные письма в соответствии с наиболее важными предложениями. Это позволяет вам выполнять все действия CRM прямо из вашего почтового ящика.

Atmail

Atmail

atmail.com

Добро пожаловать в Атмейл. Наша миссия — предоставить вам возможность привлекать и радовать своих клиентов гибким подходом к обслуживанию электронной почты, отвечающим индивидуальным потребностям клиентов. Наш сервис увеличит ваш средний доход на пользователя (ARPU) за счет плавно интегрированных по...

Neo

Neo

neo.space

Neo — это пакет для электронной почты и развития, предназначенный для ускорения онлайн-развития малого бизнеса и предпринимателей. Neo доверяют более 15 000 малых предприятий. Neo — это универсальная платформа деловой электронной почты, на которой вы получаете собственный адрес деловой электронной п...

Gmelius

Gmelius

gmelius.io

Gmelius обеспечивает отличную командную работу прямо из вашего почтового ящика Gmail. Gmelius предлагает уникальную платформу для совместной работы, которая интегрируется с остальными вашими повседневными приложениями, начиная с мощных общих почтовых ящиков, общих ярлыков Gmail, визуальных досок кан...

IceWarp

IceWarp

icewarp.com

Единственное правило офиса — офиса нет. Деловая электронная почта, TeamChat для командной работы над проектом, совместная работа над офисными документами в режиме реального времени и онлайн-встречи. И все это в нашем безопасном облаке за половину обычной стоимости.

Crazy Domains

Crazy Domains

crazydomains.com

Crazy Domains предоставляет доменные имена, хостинг, онлайн-маркетинг и бизнес-продукты 100 000 предприятий и частных лиц по всему миру.

Tonkean

Tonkean

tonkean.com

Tonkean — это первая в своем роде платформа для оркестрации процессов и опыта, которая помогает командам внутренних служб предприятия, таким как закупочные и юридические службы, создавать процессы, которым люди действительно следуют. Tonkean легко сочетается с существующими политиками и системами, п...

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada — это частный и независимо финансируемый провайдер веб-хостинга, который начал свою деятельность в ноябре 2019 года с командой, занимающейся предоставлением быстрых, безопасных и надежных услуг веб-хостинга. HostArmada — это больше, чем просто веб-хостинговая компания. Мы — команда увлече...

HostPapa

HostPapa

hostpapa.com

HostPapa — частная компания со штаб-квартирой в Берлингтоне, Онтарио. HostPapa также имеет офисы в 11 других странах мира. В HostPapa мы считаем каждого нашего клиента частью нашей семьи. Вот почему наш девиз: «Пусть папа позаботится о тебе!»​ Мы понимаем, что веб-сайты наших клиентов важны и что о...

Hiver

Hiver

hiverhq.com

Hiver – это мощная платформа для общения и совместной работы, которая помогает организациям, использующим Google Workspace, эффективно взаимодействовать со своими клиентами, сотрудниками и поставщиками. Команды, использующие Hiver, могут эффективно управлять многоканальной связью, обеспечивать самоо...

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