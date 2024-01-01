Vocali.se — это одношаговый сервис, который позволяет пользователям отделять вокал и музыку от любой песни или аудиофайла с непревзойденным качеством. Он использует механизм машинного обучения и искусственного интеллекта под названием Spleeter для быстрой и точной обработки загруженных песен. Услуга бесплатна и не требует установки программного обеспечения или регистрации учетной записи. Использовать Vocali.se очень просто. Пользователи просто выбирают поддерживаемый аудиофайл на своем устройстве и нажимают кнопку «Разделить музыку и вокал». После короткого времени обработки отдельные файлы автоматически становятся доступными для загрузки. Возможности инструмента включают высокую скорость обработки (менее 2 минут) и постоянные улучшения для повышения эффективности. Он поддерживает аудиофайлы размером до 20 МБ или продолжительностью 10 минут. Одним из основных приложений Vocali.se является создание караоке-версий песен. Разделив вокал и музыку, пользователи могут удалить оригинальный вокал и подпевать своим любимым трекам без каких-либо помех. Vocali.se также предоставляет раздел «Часто задаваемые вопросы», в котором рассматриваются проблемы, связанные с поддерживаемыми аудиоформатами, выходными форматами, устранением ошибок, восстановлением файлов. -загрузка и улучшение качества звука. Сервис поддерживается за счет пожертвований, которые помогают поддерживать его доступность и бесплатность для пользователей. Vocali.se уважает конфиденциальность пользователей и имеет четкие Условия обслуживания и Политику конфиденциальности. В целом, Vocali.se предоставляет удобное и эффективное решение для пользователей, желающих отделить вокал и музыку от песен для различных целей, таких как караоке или создание ремиксов.

Веб-сайт: vocali.se

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