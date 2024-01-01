Альтернативы - VOC.ai
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Tidio
tidio.com
Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.
AfterShip
aftership.com
AfterShip — стартап-компания из Гонконга, предлагающая отслеживание поставок по модели SaaS (программное обеспечение как услуга). Компания была основана после победы на Startup Weekend Hong Kong 2011 и Global Startup Battle 2011. В мае 2014 года AfterShip получила инвестиции серии А в размере 1 милл...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com — это датский веб-сайт с обзорами потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, программное ...
Debutify
debutify.com
Получите больше отзывов за меньшее время и с меньшими усилиями. Debutify Reviews упрощает запрос, сбор и управление отзывами клиентов, поэтому вы сможете быстрее получать их больше.
Elfsight
elfsight.com
Обновите свой сайт без кодирования. Виджеты Elfsight помогают более чем 1 000 000 владельцам веб-сайтов увеличивать продажи, привлекать посетителей, собирать потенциальных клиентов и многое другое. Экономьте свое время и деньги с помощью готовых решений и развивайте свой бизнес быстрее! ⚡️
Skeepers
octoly.com
Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...
Campaign Monitor
createsend.com
Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.
Emplifi
emplifi.io
Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
EmbedSocial
embedsocial.com
Лучшая UGC-платформа для сбора обзоров, историй, лент социальных сетей, фотографий и встраивания их на любой веб-сайт. Автоматически!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv объединяет бренды и 3PL-провайдеров для создания более гибких и надежных сетей выполнения заказов, которые превосходят сегодняшние заоблачные ожидания потребителей.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in — это платформа электронной коммерции, предлагающая широкий выбор товаров в различных категориях. Благодаря удобному интерфейсу и интуитивно понятной навигации Shoopy.in предоставляет покупателям удобный и удобный опыт покупок в Интернете. Ключевые особенности: Обширный ассортимент продукц...
Replyco
replyco.com
Replyco — это платформа службы поддержки электронной коммерции, которая централизует все сообщения ваших клиентов в одном интуитивно понятном почтовом ящике. Автоматизируйте задачи, оптимизируйте рабочие процессы и обеспечьте исключительную поддержку клиентов за короткое время.
LegitScript
legitscript.com
Уверенно оценивайте риски продавца, чтобы принять меры до того, как они приведут к штрафам, нанесут ущерб вашей репутации или поставят под угрозу общественную безопасность. Отмывание транзакций. Азартные игры онлайн. Группы ненависти. Незаконная продажа наркотиков. Нет предела тому, что неэтичные то...
Memberful
memberful.com
Монетизируйте свою страсть с помощью членства. Лучшее в своем классе программное обеспечение для участников, предназначенное для независимых авторов, издателей, преподавателей, подкастеров и т. д.
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews — технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение, которое позволяет брендам и розничным торговцам собирать, отображать и анализировать различные формы пользовательского контента (UGC) на своих веб-сайтах электронной коммерции. Возможности PowerReviews включают рейтинг...
Hosting123
hosting123.net
SEO-дружественный супербыстрый веб-хостинг для всех, от веб-экспертов до новичков. Он может стать вашим всего за 3 шага.
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget — это бесплатный плагин виджетов для веб-сайта, позволяющий повысить вовлеченность клиентов и построить последовательный путь к ним с помощью основных инструментов, доступных для вас «из коробки»: — Карточка контакта, дающая вашим клиентам возможность оставить вам сообщение, которое будет...
Ratingful
ratingful.com
Улучшите свою репутацию в Интернете и получите больше 5-звездочных обзоров Google с помощью Ratingful. Наша платформа упрощает процесс запроса отзывов от клиентов, защиту ваших рейтингов, выделение лучших отзывов и мониторинг вашей цифровой репутации. Вы также можете отвечать на отзывы Google и Face...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel — это ведущая платформа удаленного видеозахвата, позволяющая предприятиям захватывать, реагировать, анализировать и обмениваться видео от своих клиентов. VideoPeel помогает компаниям в 10 раз увеличить объем видеоконтента, создаваемого пользователями, поэтому они могут увеличить на 20% плю...
Trustable
trustable.ai
Пусть ваши клиенты продают за вас. Trustable позволяет легко собирать текстовые и видеоотзывы от ваших клиентов. Управляйте программами социального доказательства и лояльности на одной платформе.
Syncware
syncware.com
Программное обеспечение для автоматизации для синхронизации заказов, поставок и запасов для многоканальных брендов потребительских товаров.
Kalodata
kalodata.com
Kalodata — это инструмент анализа и анализа данных для магазина TikTok. Предоставляя информацию о трендовых продуктах, талантливых влиятельных лицах, популярных коротких видеороликах, качественных прямых трансляциях, исследованиях рынка, конкурентном анализе, мы можем помочь продавцам/брендам/создат...
Malomo
gomalomo.com
Создавайте свой бренд с каждой поставкой. Фирменное отслеживание заказов, которое привлекает постоянных клиентов, сокращает количество билетов WISMO и дает вам ценную информацию о операторах связи.
Aframark
aframark.com
Мы — Aframark, облачная платформа, которая собирает и отображает вопросы и ответы о продуктах на веб-сайтах. Мы являемся единственным поставщиком решений, который объединяет вопросы и ответы в режиме реального времени и позволяет создавать пользовательский контент повышать конверсию продаж. ДЛЯ ВАШИ...
Spoki
spoki.it
Spoki — это диалоговая платформа, которая использует WhatsApp в качестве канала связи, предлагая бизнес-решения для интеграции с электронной коммерцией, маркетинговыми инструментами, CRM, ERP и специализированным программным обеспечением. Spoki выводит стратегии продаж на более высокий уровень, испо...
Namogoo
namogoo.com
Namogoo — первая в мире платформа непрерывности цифрового путешествия, позволяющая более 1000 ведущим мировым брендам обеспечивать своим клиентам незабываемые путешествия. Платформа Namogoo формирует путь клиента так, чтобы он подходил каждому покупателю, устраняя в режиме реального времени препятст...
Content Status
contentstatus.com
Content Status предоставляет брендам, розничным торговцам и агентствам полностью автоматизированную и по требованию информацию о статусе и качестве содержимого страниц их продуктов. Благодаря 50 готовым соединениям для электронной коммерции у компаний есть масштабируемый способ немедленно узнать, яв...