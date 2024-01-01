Vivid — это встроенный в браузер визуальный редактор на базе искусственного интеллекта, который упрощает веб-стилизацию и разработку. Оно помогает разработчикам и дизайнерам экономить время, автоматически генерируя код для первых 80% веб-приложения и предоставляя инструменты стилизации для последних 20%. С помощью Vivid пользователи могут редактировать любую часть своего веб-приложения прямо из браузера и предварительно просматривать стили, не прибегая к догадкам. Генерация кода на базе искусственного интеллекта также каждый раз выводит готовый к использованию код, обеспечивая точность и качество. Vivid также имеет интуитивно понятный и удобный интерфейс, позволяющий пользователям изменять компоненты, проверять элементы, а также копировать и редактировать стили, не прикасаясь к коду. С Vivid разработчики и дизайнеры могут приступить к важной работе, не тратя время на рутину, что позволяет им сэкономить время и повысить продуктивность.

Веб-сайт: vivid.lol

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