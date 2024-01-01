Viva.com Group, ранее Viva Wallet, — ведущий европейский технологический банк, осуществляющий платежи на 24 рынках. Работая на 17 языках и в 9 валютах, мы поддерживаем более 30 способов оплаты по всему миру. Бесплатное приложение viva.com | Терминал можно легко настроить на смартфонах или других поддерживаемых типах устройств (более 985), эффективно превращая эти устройства в адаптируемые терминалы для торговых точек без необходимости использования дополнительного оборудования. Загрузив приложение, ваша компания сможет легко обрабатывать различные платежи, управлять запасами и получать доступ к аналитике продаж, находясь в пути. Такое сочетание мобильности, экономичности и удобного интерфейса делает viva.com | Приложение-терминал отлично подходит для малого бизнеса, всплывающих окон и удаленных мест. Мы повышаем безопасность с помощью служб шифрования и токенизации viva.com, добавляя дополнительный уровень защиты во время платежей. Это гарантирует, что вы защищены от потенциальных проблем с безопасностью и штрафов. Ключевые особенности:Бесконтактные платежиСобирайте подсказкиБезбумажные квитанцииПодключайтесь к принтерамДанные о продажах в реальном времениУправляйте сменамиЛокализацияОбрабатывайте платежи в автономном режимеОсновные преимущества:- Снизьте комиссию за транзакцию до 0% и воспользуйтесь уникальной концепцией кэшбэка viva.com.- Получайте свои деньги мгновенно после каждой транзакции с помощью нашей системы Real- Функция расчета времени. Больше не нужно ждать дней или недель, чтобы получить средства! - С viva.com | Терминал и коснитесь любого устройства — вы можете принимать платежи непосредственно на своем iPhone, устройствах Android или выбирать из более чем 985 поддерживаемых типов устройств!

Веб-сайт: viva.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Viva.com, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.