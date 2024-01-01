Viva.com

Viva.com

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: viva.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Viva.com в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Viva.com Group, ранее Viva Wallet, — ведущий европейский технологический банк, осуществляющий платежи на 24 рынках. Работая на 17 языках и в 9 валютах, мы поддерживаем более 30 способов оплаты по всему миру. Бесплатное приложение viva.com | Терминал можно легко настроить на смартфонах или других поддерживаемых типах устройств (более 985), эффективно превращая эти устройства в адаптируемые терминалы для торговых точек без необходимости использования дополнительного оборудования. Загрузив приложение, ваша компания сможет легко обрабатывать различные платежи, управлять запасами и получать доступ к аналитике продаж, находясь в пути. Такое сочетание мобильности, экономичности и удобного интерфейса делает viva.com | Приложение-терминал отлично подходит для малого бизнеса, всплывающих окон и удаленных мест. Мы повышаем безопасность с помощью служб шифрования и токенизации viva.com, добавляя дополнительный уровень защиты во время платежей. Это гарантирует, что вы защищены от потенциальных проблем с безопасностью и штрафов. Ключевые особенности:Бесконтактные платежиСобирайте подсказкиБезбумажные квитанцииПодключайтесь к принтерамДанные о продажах в реальном времениУправляйте сменамиЛокализацияОбрабатывайте платежи в автономном режимеОсновные преимущества:- Снизьте комиссию за транзакцию до 0% и воспользуйтесь уникальной концепцией кэшбэка viva.com.- Получайте свои деньги мгновенно после каждой транзакции с помощью нашей системы Real- Функция расчета времени. Больше не нужно ждать дней или недель, чтобы получить средства! - С viva.com | Терминал и коснитесь любого устройства — вы можете принимать платежи непосредственно на своем iPhone, устройствах Android или выбирать из более чем 985 поддерживаемых типов устройств!
Категории:
Finance
Программное обеспечение для выпуска платежных карт
Программное обеспечение для обработки платежей

Веб-сайт: viva.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Viva.com, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Pleo

Pleo

pleo.io

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Вам также может понравиться

Mailchain

Mailchain

mailchain.com

Trezor Suite

Trezor Suite

suite.trezor.io

Truevo

Truevo

truevo.com

Shopuddy

Shopuddy

shopuddy.com

Circle Testnet Faucet

Circle Testnet Faucet

faucet.circle.com

iMyFone

iMyFone

filme.imyfone.com

Orion Terminal

Orion Terminal

trade.orionprotocol.io

Scalefusion

Scalefusion

scalefusion.com

CashKaro

CashKaro

cashkaro.com

myHomework

myHomework

myhomeworkapp.com

PayAdmit

PayAdmit

payadmit.com

FaucetPay

FaucetPay

faucetpay.io

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности