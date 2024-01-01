Viso Suite — это универсальная платформа компьютерного зрения, которая позволяет пользователям создавать, развертывать и масштабировать приложения без кода. Платформа предоставляет интуитивно понятный визуальный интерфейс программирования и готовые модули для упрощения процесса разработки. С помощью Viso Suite пользователи могут собирать данные для аннотаций компьютерного зрения с помощью возможностей автоматического сбора, обеспечивая высокое качество обучающих данных, сохраняя при этом контроль и безопасность. Платформа также позволяет пользователям аннотировать изображения и видеоданные, используя ряд автоматизированных и полуавтоматических инструментов маркировки, облегчая сотрудничество между командами и улучшая качество набора данных. Viso Suite поддерживает весь жизненный цикл приложений компьютерного зрения: от сбора данных до обучения и разработки моделей, развертывания, эксплуатации и обслуживания. Пользователи могут визуализировать и отслеживать производительность своих приложений с помощью панелей мониторинга и настраивать функциональные возможности с помощью строительных блоков и средств моделирования потоков. Платформа предлагает такие функции, как хранилище объектов, управление устройствами, удаленное обслуживание и инструменты безопасности для обеспечения эффективной работы и сохранения конфиденциальности. AI.Viso Suite обслуживает различные отрасли, включая транспорт, сельское хозяйство, технологии, здравоохранение, умный город, розничную торговлю и производство. Ведущие компании Fortune Global доверяют Viso Suite из-за его расширенных возможностей и способности ускорять разработку, развертывание и масштабирование приложений компьютерного зрения. В целом, Viso Suite — это комплексная и удобная платформа, которая позволяет пользователям использовать возможности компьютерного зрения без необходимости опыта программирования, что делает ее ценным инструментом для предприятий, стремящихся использовать технологии искусственного интеллекта.

Веб-сайт: viso.ai

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