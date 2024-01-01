Повысьте удержание и продуктивность ваших команд. Постройте карьеру своих сотрудников, одновременно развивая ключевые навыки для вашей компании. Удержание сотрудников в Латинской Америке через образование. Vinco помогает компаниям в Латинской Америке оплачивать онлайн-обучение рабочих. Мы делаем это, подключая сотрудников к доступным программам (таким как средняя школа, колледж и языковые курсы) и, в свою очередь, улучшаем удержание сотрудников как минимум в 2 раза.

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