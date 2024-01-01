Альтернативы - Viewpath
Notion
notion.so
Notion — это приложение, предоставляющее такие компоненты, как базы данных, канбан-доски, вики, календари и напоминания. Пользователи могут подключать эти компоненты для создания собственных систем управления знаниями, ведения заметок, управления данными, управления проектами и т. д. Эти компоненты ...
Trello
trello.com
Trello — это веб-приложение для создания списков в стиле канбан, дочерняя компания Atlassian. Первоначально созданная Fog Creek Software в 2011 году, она была выделена в отдельную компанию в 2014 году, а затем продана Atlassian в январе 2017 года. Компания базируется в Нью-Йорке, США.
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) — это собственный продукт для отслеживания проблем, разработанный Atlassian, который позволяет отслеживать ошибки и гибко управлять проектами.
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
Airtable
airtable.com
Airtable — это облачный сервис для совместной работы со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Ее основали в 2012 году Хоуи Лю, Эндрю Офстад и Эммет Николас. Airtable — это гибрид электронной таблицы и базы данных, обладающий функциями базы данных, но примененный к электронной таблице. Поля в таблице Airt...
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
Zoho Projects
zoho.com
Управление проектами максимально эффективно. Zoho Projects — это облачный инструмент управления проектами, который помогает вам планировать свою работу, эффективно отслеживать ее и сотрудничать с вашей командой, где бы они ни находились.
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet — это программное обеспечение как услуга (SaaS), предлагающее для совместной работы и управления работой, разработанное и продаваемое компанией Smartsheet Inc. Оно используется для назначения задач, отслеживания хода проекта, управления календарями, обмена документами и управления другой ...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
YouTrack
jetbrains.com
Инструмент управления проектами, который можно адаптировать к вашим процессам и помочь вам создавать отличные продукты. Отслеживайте проекты и задачи, используйте гибкие доски, планируйте спринты и релизы, храните базу знаний, работайте с отчетами и информационными панелями, создавайте рабочие проце...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — бесплатная (для малого бизнеса) платформа социального предпринимательства. Это единое рабочее пространство, которое обрабатывает множество аспектов повседневных операций и задач. Создайте свою собственную социальную сеть за считанные минуты!
Backlog
backlog.com
Backlog — это универсальное программное обеспечение для управления проектами для всей вашей команды. Отслеживание проблем, хостинг Git и контроль версий, а также Wiki.
Linear
linear.app
Linear помогает оптимизировать программные проекты, спринты, задачи и отслеживание ошибок. Он создан для высокопроизводительных команд.
Podio
podio.com
Podio предоставляет веб-платформу для организации командного общения, бизнес-процессов, данных и контента в рабочих пространствах управления проектами в соответствии с потребностями проекта.
Nifty
nifty.pm
Управляйте проектами, а не инструментами. Хватит переключаться между инструментами чатов, задач, документов, календаря и собраний — объедините свою команду и клиентов в одном простом, но мощном приложении.
Taiga
taiga.io
Taiga — это платформа управления проектами для стартапов, а также гибких разработчиков и дизайнеров, которым нужен простой и красивый инструмент, делающий работу по-настоящему приятной.
Float
float.com
Оценено программное обеспечение для управления ресурсами №1 на G2. Нам доверяют более 3000 ведущих команд мира для планирования своих проектов и рабочего времени. Бесплатная 30-дневная пробная версия.
Wrike
wrike.com
Только платформа управления работой Wrike дает вашей команде полную прозрачность и контроль над всеми вашими задачами и проектами. Программное обеспечение для управления проектами никогда не было более удобным для совместной работы.
TeamGantt
teamgantt.com
Попробуйте бесплатный инструмент для создания диаграмм Ганта от TeamGantt и создайте диаграмму Ганта онлайн за считанные минуты с помощью планирования перетаскиванием. Самый лучший и бесплатный навсегда — кредитная карта не требуется.
Adobe Workfront
workfront.com
Управление работой. Создан для предприятия. Подключайтесь, сотрудничайте и выполняйте сложные рабочие процессы — где угодно.
Teamleader
teamleader.eu
Больше бизнеса. Меньше хлопот. Управление клиентами, управление проектами и выставление счетов в одном удобном инструменте. Teamleader облегчает работу 11 000 малых и средних предприятий.
Teamwork
teamwork.com
Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.
OpenProject
openproject.org
Программное обеспечение для управления проектами с открытым исходным кодом. Эффективное классическое, гибкое или гибридное управление проектами в безопасной среде.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask — самый интуитивно понятный инструмент для совместной работы и управления задачами в Интернете. Зарегистрируйтесь, пригласите свою команду и начните работать. Никакого обучения не требуется.
SmartTask
smarttask.io
SmartTask — лучший онлайн-инструмент для совместной работы, позволяющий управлять прогрессом вашей команды. Простой, но достаточно мощный для выполнения всех бизнес-операций. Отслеживайте задачи, проекты, взаимодействие с клиентами и оставайтесь на связи с прогрессом команды
Bordio
bordio.com
Управляйте всеми своими задачами и событиями на одной доске. Bordio — это онлайн-программа для эффективного управления временем, планирования недели, отслеживания задач и планирования.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub — это программное обеспечение для планирования проектов, в котором есть все инструменты, необходимые вашей команде для совместной работы быстрее. Нет платы за пользователя. Бесплатная пробная версия. Никакой кривой обучения.
GanttPRO
ganttpro.com
✅ Зарегистрируйтесь бесплатно и создавайте диаграммы Ганта в онлайн-программе для создания диаграмм Ганта GanttPRO. Планируйте, создавайте задачи и графики и управляйте ими за считанные минуты. Быстрая регистрация.