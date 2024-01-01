Việt Báo

Việt Báo

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Информационная страница, обобщающая экономику, жизнь, общество, культуру и спорт Центра международной прессы и сотрудничества СМИ - Департамент внешней информации - Министерство информации и коммуникаций

Веб-сайт: vietbao.vn

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