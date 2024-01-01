Vidzflow — это решение для видеохостинга, специально разработанное для Webflow, позволяющее избежать ограничений сжатия видео, ограничений размера и загроможденных видеопроигрывателей. Он позволяет вам размещать необработанные видеофайлы или использовать встраиваемый и полностью настраиваемый видеоплеер — функции, которые изначально не поддерживаются в Webflow. Вы также можете загружать видео с Youtube или Vimeo, просто введя URL-адрес.

Веб-сайт: vidzflow.com

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