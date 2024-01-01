Videoleap

Videoleap

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Веб-сайт: videoleapapp.com

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Videoleap — мощное и креативное приложение для редактирования видео, созданное Lightricks. Он разработан, чтобы сделать редактирование видео проще, быстрее и интуитивно понятнее, независимо от уровня опыта. Он предлагает пользователям ряд инструментов редактирования, готовые шаблоны, эксклюзивные звуковые эффекты, наклейки, шрифты, видеоматериалы и многое другое. Videoleap предоставляет простую в использовании платформу, которая позволяет пользователям создавать потрясающие визуальные эффекты всего несколькими нажатиями. Кроме того, приложение имеет рейтинг 4,5 звезды от более чем 130 000 пользователей, 920 тысяч подписчиков в социальных сетях и 75 миллионов загрузок. Это отличное приложение для тех, кто только начинает заниматься редактированием видео, а также для опытных кинематографистов. С Videoleap пользователи могут погрузиться в свой творческий процесс и с легкостью персонализировать каждый кадр.

Веб-сайт: videoleapapp.com

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