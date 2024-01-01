VideoCom

VideoCom

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Веб-сайт: videocom.com

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VideoCom — это универсальная платформа для создания и обмена интересными видеопрезентациями, демонстрациями, обучающими материалами, инструкциями и учебными материалами. Он позволяет вам делать записи экрана с закадровым голосом и аннотациями, персонализировать слайды, добавляя веб-камеру и различные мультимедиа, добавлять интерактивные вызовы к действиям и легко делиться записанными видео в виде ссылки или загруженного файла.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для видеосвязи

Веб-сайт: videocom.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением VideoCom, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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