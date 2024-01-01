Онлайн-редактор видео Vidds.co — это инструмент, предназначенный для оптимизации процесса создания видео, позволяющий быстро и легко создавать профессиональный контент. Эта платформа может похвастаться универсальностью, предоставляя пользователям возможность создавать множество типов видео, таких как видеоролики о продуктах Shopify, видеоролики с метарекламой, истории Instagram, видеоролики для социальных сетей, видеоролики о недвижимости, видеоролики на YouTube, видеоролики для электронного маркетинга, редакционные видеоролики и брендинг работодателя. видео. Он оснащен рядом функций и инструментов, которые облегчают добавление аудио, изображений и текста к видео. Пользователи также могут добавлять субтитры, переходы и водяные знаки, изменять скорость видео, фильтровать видео, объединять видео и даже конвертировать видео в GIF-файлы. Он предлагает уникальный AI-видеогенератор, который использует искусственный интеллект для создания видео, а также AI-блог в видео, инструмент, который преобразует контент блога в видеоформат. Кроме того, он предоставляет расширенные инструменты редактирования, такие как онлайн-инструмент для обрезки видео и видеоредактор Tiktok. Инструмент разработан так, чтобы быть легко доступным, с возможностью сразу же начать редактирование, что делает его комплексным центром для всех потребностей онлайн-редактирования видео.

Веб-сайт: vidds.co

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