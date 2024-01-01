Vidds

Vidds

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: vidds.co

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Vidds в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Онлайн-редактор видео Vidds.co — это инструмент, предназначенный для оптимизации процесса создания видео, позволяющий быстро и легко создавать профессиональный контент. Эта платформа может похвастаться универсальностью, предоставляя пользователям возможность создавать множество типов видео, таких как видеоролики о продуктах Shopify, видеоролики с метарекламой, истории Instagram, видеоролики для социальных сетей, видеоролики о недвижимости, видеоролики на YouTube, видеоролики для электронного маркетинга, редакционные видеоролики и брендинг работодателя. видео. Он оснащен рядом функций и инструментов, которые облегчают добавление аудио, изображений и текста к видео. Пользователи также могут добавлять субтитры, переходы и водяные знаки, изменять скорость видео, фильтровать видео, объединять видео и даже конвертировать видео в GIF-файлы. Он предлагает уникальный AI-видеогенератор, который использует искусственный интеллект для создания видео, а также AI-блог в видео, инструмент, который преобразует контент блога в видеоформат. Кроме того, он предоставляет расширенные инструменты редактирования, такие как онлайн-инструмент для обрезки видео и видеоредактор Tiktok. Инструмент разработан так, чтобы быть легко доступным, с возможностью сразу же начать редактирование, что делает его комплексным центром для всех потребностей онлайн-редактирования видео.

Веб-сайт: vidds.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Vidds, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

supertranslate

supertranslate

supertranslate.ai

Latte

Latte

latte.social

OneTake AI

OneTake AI

onetake.ai

VideoGen

VideoGen

videogen.io

Translate.Video

Translate.Video

translate.video

InVideo

InVideo

invideo.io

Choppity

Choppity

choppity.com

Auris AI

Auris AI

aurisai.io

Vizard

Vizard

vizard.ai

BityClips

BityClips

bityclips.com

Dubverse

Dubverse

dubverse.ai

Keyframes Studio

Keyframes Studio

keyframes.studio

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности